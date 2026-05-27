غياب صلاح.. الدوري الإنجليزي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

كتب : هند عواد

01:04 ص 27/05/2026

الدوري الإنجليزي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

غاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، عن التصميم الرسمي الخاص بالدوري الإنجليزي، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.
واعتاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على منصات التواصل الاجتماعي، على نشر تصميم في المناسبات الدينية والأعياد، بوجود أبرز اللاعبين المسلمين في المسابقة، على رأسهم محمد صلاح.

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "فيسبوك"، تصميم يضم كل من، السنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، نصير مزراوي لاعب مانشستر سيتي، ساكا لاعب أرسنال، إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.
وغاب محمد صلاح لأول مرة عن التصميم الخاص باللاعبين المسلمين، وذلك بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم.

"صلى العصر ونام صايم".. زينة تكشف اللحظات الأخيرة في حياة شقيقها
