غياب صلاح.. الدوري الإنجليزي يهنئ المسلمين بعيد الأضحى

غاب الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول السابق، عن التصميم الرسمي الخاص بالدوري الإنجليزي، للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

واعتاد الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي، على منصات التواصل الاجتماعي، على نشر تصميم في المناسبات الدينية والأعياد، بوجود أبرز اللاعبين المسلمين في المسابقة، على رأسهم محمد صلاح.

محمد صلاح يغيب عن تصميم الدوري الإنجليزي لعيد الأضحى

نشر الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي على "فيسبوك"، تصميم يضم كل من، السنغالي إيليمان ندياي لاعب إيفرتون، عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي، نصير مزراوي لاعب مانشستر سيتي، ساكا لاعب أرسنال، إبراهيما كوناتي لاعب ليفربول.

وغاب محمد صلاح لأول مرة عن التصميم الخاص باللاعبين المسلمين، وذلك بعد رحيله عن ليفربول بنهاية الموسم.



