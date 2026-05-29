قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد ارتفاعًا تدريجيًا في درجات الحرارة اعتبارًا من غدٍ السبت، بعد فترة من الأجواء المعتدلة نسبيًا التي سادت خلال الأيام الماضية، مشيرة إلى أن الحرارة ستعود تدريجيًا إلى معدلاتها الطبيعية لهذا التوقيت من العام مع بداية شهر يونيو.

وأضافت "غانم" في تصريحات لمصراوي، أن الارتفاعات المتوقعة في درجات الحرارة ستكون تدريجية وليست حادة، إذ تتراوح الزيادة بين درجتين إلى 3 درجات مئوية مقارنة بالأيام السابقة، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية وازدياد فترات سطوع أشعة الشمس خلال ساعات النهار.

موعد عودة الموجة الحارة في مصر

أوضحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن قيم درجات الحرارة ستبدأ في الاقتراب من معدلاتها المعتادة مع نهاية الأسبوع الجاري وبداية الأسبوع الأول من شهر يونيو، لافتة إلى أن الطقس سيصبح أكثر حرارة بشكل تدريجي على مختلف الأنحاء.

وأكدت أن الأجواء المشمسة وزيادة فترات التعرض لأشعة الشمس خلال النهار ستؤدي إلى الشعور بارتفاع درجات الحرارة بصورة أكبر مقارنة بالفترة الماضية، خاصة خلال ساعات الظهيرة.

كتل هوائية صحراوية وزيادة سطوع الشمس وراء الارتفاعات المرتقبة

أرجعت الدكتورة منار غانم، أسباب الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة إلى تأثر البلاد بكتل هوائية صحراوية تعمل على رفع درجات الحرارة، بالتزامن مع سيطرة الأجواء المشمسة على أغلب المناطق.

وأضافت أن هذا النمط من الطقس يعتبر طبيعيًا خلال هذه الفترة من العام، مع الانتقال التدريجي من الأجواء الربيعية إلى الأجواء الصيفية، وهو ما ينعكس على درجات الحرارة التي تبدأ في الارتفاع تدريجيًا مع دخول شهر يونيو.

تحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الظهيرة

وجهت عضو المركز الإعلامي بالأرصاد مجموعة من النصائح للمواطنين تزامنًا مع الارتفاعات المنتظرة في درجات الحرارة، مؤكدة أهمية تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة، خاصة خلال ساعات الظهيرة التي تشهد ذروة الإشعاع الشمسي.

وشددت على ضرورة استخدام أغطية الرأس أو الوسائل الواقية من أشعة الشمس عند الخروج نهارًا، مع الحرص على التواجد في الأماكن جيدة التهوية قدر الإمكان.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لمواجهة الأجواء الحارة

أكدت "غانم" أهمية تناول كميات كافية من المياه والسوائل على مدار اليوم للحفاظ على ترطيب الجسم وتقليل تأثيرات ارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع بداية الموسم الحار.

وأضافت عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، أن الحفاظ على التوازن المائي للجسم يعتبر من أهم الإجراءات الوقائية خلال فترات ارتفاع الحرارة، لاسيما بالنسبة لكبار السن والأطفال والأشخاص الذين يقضون فترات طويلة خارج المنازل.

وأشارت منار غانم فيما يتعلق بالظواهر الجوية المصاحبة، إلى استمرار فرص تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

ونصحت قائدي المركبات بالقيادة بهدوء وتوخّي الحذر أثناء فترات الشبورة، مع الالتزام بالسرعات المقررة وترك مسافات أمان كافية حفاظًا على سلامة الجميع.

الأرصاد: الأشهر المقبلة ستشهد أجواء أكثر حرارة مع زيادة نسب الرطوبة

أكدت "غانم" أن الفترة المقبلة ستتسم بارتفاعات تدريجية ومتواصلة في درجات الحرارة باعتبارها جزءًا من طبيعة فصل الصيف، مشيرة إلى أن نسب الرطوبة ستبدأ أيضًا في الارتفاع تدريجيًا خلال الأسابيع المقبلة.

وأوضحت أن زيادة الرطوبة تؤدي إلى ارتفاع الإحساس الفعلي بدرجات الحرارة، حتى في حال عدم تسجيل ارتفاعات كبيرة في القيم المقاسة، وهو ما يجعل الشعور بالأجواء الحارة أكثر وضوحًا.

متابعة النشرات الجوية ضرورة للتعامل مع التقلبات والظواهر المختلفة

اختتمت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية تصريحاتها بالتأكيد على أهمية متابعة النشرات الجوية بشكل يومي، والاطلاع على توقعات الطقس والظواهر الجوية المختلفة.

وأشارت الدكتورة منار غانم، إلى أن الوعي بحالة الطقس يساعد المواطنين على التكيف مع التغيرات الجوية واتخاذ الإجراءات المناسبة، خاصة مع دخول البلاد تدريجيًا في فترة تشهد ارتفاعات متتالية في درجات الحرارة خلال فصل الصيف.

اقرأ أيضًا:

رغم الطقس المعتدل.. تحذيرات من خطر خفي يهدد المحاصيل الزراعية خلال أيام العيد



حار ونشاط رياح.. تفاصيل حالة الطقس خلال الأيام المقبلة



