روبيو يحمل حزب الله مسؤولية التصعيد في لبنان

كتب : وكالات

12:01 ص 30/05/2026

ماركو روبيو

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن حزب الله يتحمل المسؤولية الكاملة عن القتال المستمر في لبنان.
ودعا روبيو، بحسب تصريحات نقلتها وزارة الخارجية الأمريكية، إلى وقف فوري للهجمات والاستفزازات من جانب حزب الله، لتهيئة الظروف اللازمة لخفض التصعيد.
كما أكد دعم واشنطن للحكومة اللبنانية لتحقيق السلام وإعادة الإعمار وتأمين مستقبل الشعب اللبناني.
وبحث روبيو مع الرئيس اللبناني جوزاف عون تطورات الأوضاع في لبنان والمفاوضات مع إسرائيل.
وأشاد وزير الخارجية الأمريكي، بشجاعة الرئيس اللبناني للمضي في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل، رغم ما اعتبره محاولات من حزب الله لعرقلة تلك المفاوضات.

