نجح برشلونة في التوصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

مدة عقد برناردو سيلفا مع برشلونة

وأفادت إذاعة "راديو كتالونيا"، اليوم الجمعة، بأن اللاعب وافق على توقيع عقد لمدة عامين مع النادي الكتالوني، على أن ينتقل إلى الفريق مجانا عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت رغبتها في ضم الدولي البرتغالي، من بينها أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، إلا أن اللاعب استقر في النهاية على خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

أرقام برناردو سيلفا مع السيتي

وشارك برناردو سيلفا خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة خمسة أخرى.

ويعمل برشلونة حاليا على دعم تشكيلته بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يقترب أيضا من إنهاء صفقة التعاقد مع أنتوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد.