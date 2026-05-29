الدوري المصري

زد

1 1
17:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري المصري

المقاولون العرب

3 1
17:00

مودرن سبورت

الدوري المصري

غزل المحلة

3 2
20:00

حرس الحدود

بعد انتهاء عقده مع السيتي.. برشلونة يحسم صفقة برناردو سيلفا

كتب : محمد عبد السلام

08:38 م 29/05/2026

برناردو سيلفا ومرموش

نجح برشلونة في التوصل لاتفاق نهائي مع البرتغالي برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي، للانضمام إلى صفوف الفريق بداية من الموسم المقبل.

مدة عقد برناردو سيلفا مع برشلونة

وأفادت إذاعة "راديو كتالونيا"، اليوم الجمعة، بأن اللاعب وافق على توقيع عقد لمدة عامين مع النادي الكتالوني، على أن ينتقل إلى الفريق مجانا عقب انتهاء عقده مع مانشستر سيتي.

وكانت عدة أندية أوروبية قد أبدت رغبتها في ضم الدولي البرتغالي، من بينها أتلتيكو مدريد ويوفنتوس، إلا أن اللاعب استقر في النهاية على خوض تجربة جديدة مع برشلونة.

أرقام برناردو سيلفا مع السيتي

وشارك برناردو سيلفا خلال الموسم الماضي مع مانشستر سيتي في 53 مباراة بمختلف البطولات، تمكن خلالها من تسجيل ثلاثة أهداف وصناعة خمسة أخرى.

ويعمل برشلونة حاليا على دعم تشكيلته بعد التتويج بلقب الدوري الإسباني، حيث يقترب أيضا من إنهاء صفقة التعاقد مع أنتوني جوردون، جناح نيوكاسل يونايتد.

وجبة سامة.. حكاية سيدة أنهت حياة أطفالها بسم فئران في الطعام ببولاق
قبل المباراة النهائية.. جدول ترتيب هدافي دوري أبطال أوروبا 2025-2026
بالصور- الجمهور يهاجم أحمد سعد بعد ظهوره بلوك غريب في حفل الغردقة
4 طرق بسيطة لتعقيم إسفنجة المطبخ.. منها النقع في الخل
5 نصائح لتجنب زيادة الوزن بعد الولائم
الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
محمد حمودة يكشف كواليس الدفاع عن مبارك لأول مرة و"مصدر ثروة جمال"
ترامب يعلن رفع الحصار البحري على إيران