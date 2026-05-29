إعلان

بسبب ميكروباص عكس الاتجاه.. إصابة مسنين وبتر قدم أحدهما في حادث تصادم بالباجور

كتب : أحمد الباهي

11:57 م 29/05/2026
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    اصابة أحدهما بتر في القدم
  • عرض 4 صورة
    نقل المصابين للمستشفى
  • عرض 4 صورة
    لحظة وصول الإسعاف

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أصيب رجلان مسنان، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بمنطقة بحرية السكة الحديد بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بعد اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدراجة نارية كانا يستقلانها، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة.

بلاغ ونقل المصابين

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ خلال دقائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لشهود عيان، وقع الحادث بعدما اصطدمت سيارة "ميكروباص" تسير عكس الاتجاه بالدراجة النارية التي كان يستقلها الرجلان المسنان، لحظة نزولها من كوبري الباجور العلوي، ما أدى إلى سقوطهما وإصابتهما.

الحالة الصحية للمصابين

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى الباجور التخصصي في تصريحات لموقع "مصراوي" أن حالة المصابين مستقرة، مشيرًا إلى أن أحدهما تعرض لنزيف طفيف فيما تعرض الآخر لبتر في كف القدم، ويخضع الاثنان للملاحظة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

متابعة طبية

وأكد المصدر أن الفريق الطبي يتابع الحالتين بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه سيتم السماح بخروجهما من المستشفى فور تماثلهما للشفاء واستقرار حالتهما الصحية بشكل كامل.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم حوادث الطرق أمن المنوفية الباجور

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تسرب غاز في غرف المبيت.. تفاصيل نجاة 5 زائرين من الموت داخل الدير المحرق
أخبار المحافظات

تسرب غاز في غرف المبيت.. تفاصيل نجاة 5 زائرين من الموت داخل الدير المحرق
بعد واقعة "سيدة كيس اللحمة".. طبيبة تكشف الجانب المظلم لـ "هوس التريند"
علاقات

بعد واقعة "سيدة كيس اللحمة".. طبيبة تكشف الجانب المظلم لـ "هوس التريند"
عباس شراقي: سد النهضة ليس "بنهضة" ولا "بخراب".. وهذه حقيقة الأزمة (فيديو)
أخبار مصر

عباس شراقي: سد النهضة ليس "بنهضة" ولا "بخراب".. وهذه حقيقة الأزمة (فيديو)
"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
رياضة عربية وعالمية

"الحياة اختيارات وقرارات".. أول تعليق من ميدو على إعلان محمد صلاح
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة
أخبار مصر

موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

الذهب يرتفع والنفط والدولار يتراجعان.. الأسواق تتفاعل مع قرار ترامب برفع الحصار على إيران
موعد عودة الموجات الحارة يونيو 2026.. الأرصاد تكشف خريطة طقس الأيام المقبلة