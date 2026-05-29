أصيب رجلان مسنان، مساء اليوم الجمعة، في حادث تصادم وقع بمنطقة بحرية السكة الحديد بمدينة الباجور بمحافظة المنوفية، بعد اصطدام سيارة أجرة "ميكروباص" بدراجة نارية كانا يستقلانها، ما أسفر عن إصابتهما بإصابات متفرقة.

بلاغ ونقل المصابين

وتلقى مرفق الإسعاف بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع الحادث، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ خلال دقائق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الباجور التخصصي لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة.

تفاصيل الحادث

ووفقًا لشهود عيان، وقع الحادث بعدما اصطدمت سيارة "ميكروباص" تسير عكس الاتجاه بالدراجة النارية التي كان يستقلها الرجلان المسنان، لحظة نزولها من كوبري الباجور العلوي، ما أدى إلى سقوطهما وإصابتهما.

الحالة الصحية للمصابين

وكشف مصدر مسؤول بمستشفى الباجور التخصصي في تصريحات لموقع "مصراوي" أن حالة المصابين مستقرة، مشيرًا إلى أن أحدهما تعرض لنزيف طفيف فيما تعرض الآخر لبتر في كف القدم، ويخضع الاثنان للملاحظة الطبية وتلقي العلاج اللازم.

متابعة طبية

وأكد المصدر أن الفريق الطبي يتابع الحالتين بشكل مستمر، لافتًا إلى أنه سيتم السماح بخروجهما من المستشفى فور تماثلهما للشفاء واستقرار حالتهما الصحية بشكل كامل.