يأست "م. م." من العيش في الحياة لم تعد تشبهها، بعدما تراكمت عليها الضغوط حتى بدت كل الطرق مغلقة أمامها، بحسب ما جاء في اعترافاتها الأولية أمام جهات التحقيق، في واقعة هزّت منطقة بولاق الدكرور.

تفاصيل مأساة أم تخلّصت من أطفالها بسم داخل البيت

لم تكن البداية، كما بدا في نهايتها، قرارًا مفاجئًا، بل سلسلة طويلة من الانكسارات الصامتة. خلافات أسرية متكررة، ضيق مادي، وشعور بالوحدة داخل منزل مكتظ بالأصوات لكنه فارغ من الدعم، كلها عوامل – وفق أقوالها – دفعتها إلى حالة من الانهيار النفسي المتصاعد، حتى فقدت القدرة على التفكير في أي مخرج.

كشفت التحريات أن الأم، في لحظة اختلط فيها الاضطراب بالعجز، اتخذت قرارًا مأساويًا داخل نطاق أسرتها، دون أن تدرك أن نتائجه ستنقلب إلى فاجعة كاملة. جلست مع أطفالها الثلاثة، ووضعت لهم في الطعام سم فئران وتناولت معهم.

وخلال وقت قصير بعد تناول الطعام، بدأت علامات التعب الشديد تظهر على الأطفال، لتتحول اللحظات الهادئة إلى صدمة متسارعة داخل المنزل، انتهت بوصولهم إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهم، إلا أنهم فارقوا الحياة واحدًا تلو الآخر.

التحريات الأولية أشارت إلى أن المتهمة تمر بحالة نفسية سيئة وخلافات وأزمات أسرية دفعتها لاتخاذ قرارها المأساوي، فيما بدأت جهات التحقيق الاستماع لأقوالها عقب تحسن حالتها الصحية.

وخلال التحقيقات، أدلت الأم باعترافات تفصيلية، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع نجاتها بعد تناول السم، موضحة أنها قررت التخلص من نفسها وأطفالها دفعة واحدة بسبب الضغوط التي كانت تمر بها، إلا أن الأطفال فارقوا الحياة بينما نجت هي وتم إسعافها داخل المستشفى.

وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهمة 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع التصريح بدفن جثامين الأطفال عقب الانتهاء من إعداد الصفة التشريحية، كما كلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات لكشف جميع الملابسات والدوافع الكاملة وراء الجريمة.