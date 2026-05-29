في تطور أثار اهتمام المختصين في علوم البحار، أعلنت الجمعية التونسية للعلوم المدنية "TunSea" رصد ظهور جديد للكائن البحريPhysalia physalisالمعروف باسم "قارب البرتغال،" وذلك في منطقة طبرقة شمال غرب تونس، ويأتي هذا الرصد ضمن متابعة دورية لحركة الكائنات البحرية التي قد تظهر بشكل موسمي على السواحل التونسية نتيجة التيارات البحرية والظروف المناخية.

ويُصنف هذا الكائن عالميًا ضمن أكثر الكائنات البحرية إثارة للانتباه، ليس فقط بسبب مظهره اللافت، بل أيضًا بسبب سميته القوية التي قد تسبب إصابات مؤلمة للبشر، ما دفع الجهات العلمية إلى إصدار تحذيرات عاجلة حول كيفية التعامل معه عند ظهوره.

ما هو كائن قارب البرتغا وهل هو قنديل بحر حقيقي؟

رغم أنه يشبه قناديل البحر في الشكل والسلوك، إلا أن الفيزياليا ليست قنديل بحر حقيقي، بل كائن بحري مركب ينتمي إلى مجموعة الهيدرويديات الاستعمارية، حيث يتكون من مستعمرة من الكائنات الدقيقة التي تعمل معًا كوحدة واحدة متكاملة.

لماذا يظهر فجأة على السواحل؟

يعزو خبراء الأحياء البحرية ظهوره في مناطق مثل البحر المتوسط إلى حركة الرياح والتيارات البحرية التي تنقله من موطنه الأصلي في المحيط الأطلسي نحو سواحل جديدة، بما في ذلك السواحل التونسية وقد تم تسجيل أول ظهور موثق له في تونس عام 1992، وفق بيانات علمية متداولة.



ما مدى خطورته على الإنسان؟

يُعد قارب البرتغال من الكائنات السامة، حيث تحتوي مجساته الطويلة على خلايا لاسعة قوية قد تسبب آلامًا شديدة، وحروقًا جلدية، وقد تؤدي في بعض الحالات إلى ردود فعل تحسسية والأخطر أن سميته تبقى فعالة حتى بعد موت الكائن على الشاطئ لساعات.



ماذا تقول الجهات العلمية عن التعامل معه؟

أكدت الجمعية التونسية TunSea أن الهدف من التحذيرات هو التوعية وليس إثارة الذعر، مشددة على ضرورة تجنب لمس الكائن أو الاقتراب منه، مع إرشاد المصطافين إلى اتباع سلوكيات السلامة في حال رؤيته أو التعرض له.



كيف يتم التعامل عند التعرض للسعة؟

يوصي الخبراء بالحفاظ على الهدوء، وتجنب فرك مكان الإصابة، وغسله بمياه البحر فقط، ثم التوجه إلى أقرب مركز طبي لتقييم الحالة ومنع أي مضاعفات محتملة.

معلومات علمية عن قارب البرتغال (Physalia physalis)

1- كائن مستعمري وليس فرديًا

يتكون من مجموعة كائنات دقيقة تعمل معًا كجسم واحد لكل منها وظيفة محددة مثل الصيد والطفو والتكاثر، بحسب NOAA.

2- ليس قنديل بحر حقيقي

ينتمي إلى السيفونوفورات وليس إلى قناديل البحر التقليدية.

3- يتحرك عبر الرياح والتيارات فقط

لا يمتلك قدرة على السباحة، ويعتمد كليًا على حركة المياه والرياح.

4- مجسات شديدة السمية قد تمتد لعشرات الأمتار

تستخدم في اصطياد الفرائس وتسبب لسعات مؤلمة للبشر.

5-يستمر خطره حتى بعد الموت

تبقى الخلايا اللاسعة نشطة لساعات على الشاطئ بعد جرفه.

6- موطنه الأساسي المحيط الأطلسي

لكنه يظهر أحيانًا في البحر المتوسط بفعل التيارات البحرية.

تم توثيق ظهوره في تونس منذ 1992

مع تسجيل حالات ظهور متفرقة خلال السنوات الأخيرة.

7- إرشادات السلامة تعتمد على عدم لمسه نهائيًا

مع توعية المصطافين بكيفية التعامل الآمن عند الرصد أو الإصابة.

اقرأ أيضًا:

جمعت بين الجمال والقدرات المذهلة.. أغرب كائنات بحرية حول العالم

أسرار الأعماق.. أغرب 5 كائنات بحرية اكتشفها العلماء في المحيطات



