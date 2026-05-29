قبل النهائي المرتقب.. تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال

كتب : محمد عبد السلام

10:11 م 29/05/2026

باريس سان جيرمان وأرسنال (1)

تتجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى المباراة المرتقبة التي تجمع بين باريس سان جيرمان وأرسنال في نهائي دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

موعد مباراة أرسنال وباريس سان جيرمان

ويلتقي باريس سان جيرمان مع أرسنال مساء غدٍ السبت الموافق 30 مايو، في المباراة النهائية للبطولة، والتي تقام على ملعب بوشكاش أرينا بالعاصمة المجرية بودابست.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية اللقاء في تمام الساعة السابعة مساء.

تاريخ مواجهات باريس سان جيرمان وأرسنال

تقابل باريس سان جيرمان وأرسنال من قبل في 7 مباريات بمختلف البطولات، وشهدت المواجهات تقاربا كبيرا بين الفريقين.

وحقق كل فريق الفوز في مباراتين، بينما انتهت 3 مباريات بالتعادل.

وعلى المستوى التهديفي، يتفوق أرسنال بفارق هدف واحد، بعدما سجل 8 أهداف في شباك باريس سان جيرمان، مقابل 7 أهداف للفريق الفرنسي.

وكانت آخر مواجهة جمعت بين الفريقين في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا خلال شهر مايو 2025، ونجح خلالها باريس سان جيرمان في الفوز بمباراتي الذهاب والإياب أمام أرسنال.

تسرب غاز في غرف المبيت.. تفاصيل نجاة 5 زائرين من الموت داخل الدير المحرق
