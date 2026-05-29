حقق مكتب شؤون الحج بجمهورية مصر العربية إنجازًا جديدًا خلال موسم الحج الحالي، بعد حصوله على الجائزة الفضية ضمن جوائز التميز المقدمة في إطار برنامج "خدمة ضيوف الرحمن"، وذلك تقديرًا للجهود التنظيمية الكبيرة المبذولة لخدمة الحجاج المصريين خلال موسم الحج.

تكريم يعكس نجاح منظومة الحج المصرية

جاء تتويج مكتب شؤون الحج المصري بالجائزة خلال احتفالية رسمية بالمملكة العربية السعودية، بحضور عدد من المسؤولين المعنيين بتنظيم الحج وخدمة ضيوف الرحمن، في تأكيد جديد على كفاءة منظومة الحج المصرية، وما قدمته من نموذج متميز في التنظيم والمتابعة الميدانية والرعاية الشاملة للحجاج.

إشادة بجهود البعثة المصرية

يعكس هذا التكريم حجم الجهود التي بذلتها بعثة الحج المصرية بمختلف قطاعاتها، سواء من خلال المتابعة الميدانية المستمرة داخل المشاعر المقدسة، أو سرعة التعامل مع الملاحظات، وتوفير أعلى مستويات التنظيم والرعاية للحجاج المصريين منذ وصولهم إلى الأراضي المقدسة وحتى انتهاء مناسكهم.

تنسيق مصري سعودي مثمر

أكدت مصادر مطلعة أن الجائزة جاءت ثمرة للتنسيق الوثيق بين الجهات المصرية المنظمة للحج والجهات السعودية المعنية، بما أسهم في إنجاح موسم الحج وخروج الخدمات المقدمة للحجاج بصورة مشرفة عكست تطور منظومة العمل المشترك بين الجانبين.

تقدير دولي لتطور الخدمات المقدمة للحجاج

يُعد حصول مصر على الجائزة الفضية مؤشراً واضحًا على التطور الكبير الذي شهدته خدمات الحج هذا العام، سواء على مستوى التنظيم، أو جودة الإقامة والإعاشة، أو تطبيق الحلول الرقمية الحديثة، بما يعزز مكانة مصر بين الدول المتميزة في خدمة حجاج بيت الله الحرام.