الكثير من عشاق الكرة المصرية يبحثون عن القناة الناقلة لمباراة منتخب مصر وروسيا الودية، التي تقام مساء اليوم اليوم الخميس، استعدادًا لكأس العالم 2026.

موعد مباراة مصر وروسيا الودية

يلاقي منتخب مصر نظيره منتخب روسيا اليوم الخميس، في مباراة ودية استعدادًا لمنافسات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية .

وتقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً على ستاد "القاهرة الدولي".

تردد قناة أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري المصري الممتاز.

تردد القناة: 11747

معدل استقطاب القناة: "V".

معدل ترميز القناة: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

الجودة: HD.

يذكر أن يقع منتخب مصر فى المجموعة السابعة بكأس العالم، والتي تضم معه منتخبات بلجيكا وإيران ونيوزيلندا وكندا والمكسيك.