مسؤول سعودي يكشف مفاجأة.. رونالدو صلى مع اللاعبين قبل مباراة ضمك

فجر سعد السبيعي، مدير الإدارة القانونية السابق في نادي النصر السعودي، مفاجأة مدوية تخص النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المحترف ضمن صفوف الفريق.

وكتب سعد السبيعي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": مؤكد، قبل مباراة ضمك الأخيرة صلى الدون مع اللاعبين وحاول يقلدهم في الركوع والسجود، الله يشرح صدره للإسلام".

جدير بالذكر أن مباراة النصر السعودي وضمك في الجولة الأخيرة من دوري روشن، هي الفرصة الأخيرة لتتويج الفريق بلقب الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع نادي الهلال.

ولكن رونالدو ورفاقه تمكن من قيادة النصر لفوز كبير بنتيجة 4-1، ليحصد النجم البرتغالي أول ألقابه الرسمية مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق.

