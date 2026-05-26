رقم غير مسبوق.. كم عدد بطولات محمد صلاح مع ليفربول؟

كتب : محمد الميموني

12:37 م 26/05/2026
أسدل النجم المصري محمد صلاح الستار على مسيرته التاريخية مع ليفربول في مايو 2026، بعد رحلة استمرت تسعة أعوام داخل جدران "أنفيلد"، حقق خلالها العديد من الإنجازات الفردية والجماعية، ليصبح أحد أعظم اللاعبين في تاريخ النادي الإنجليزي.

وحرص ليفربول على تكريم نجمه المصري في حفل وداع مؤثر عقب مواجهة الفريق أمام برينتفورد، حيث اصطف اللاعبون في ممر شرفي لتحيته وسط حضور أسرته وتصفيق الجماهير التي ودعته بالدموع والهتافات.

دموع صلاح في ليلة الوداع

ولم يتمالك صلاح مشاعره خلال مراسم التكريم، حيث ظهر متأثرًا بالاستقبال الحافل من جماهير الريدز وزملائه، في مشهد جسّد حجم العلاقة التي جمعته بالنادي وجماهيره طوال السنوات الماضية.

أرقام محمد صلاح مع ليفربول

خلال مسيرته بقميص ليفربول، سجل صلاح أرقامًا استثنائية، جاءت كالتالي:

خاض 441 مباراة.
سجل 257 هدفًا.
قدم 123 تمريرة حاسمة.
ساهم في 380 هدفًا بين التسجيل والصناعة.
كم بطولة حقق محمد صلاح مع ليفربول؟

نجح قائد منتخب مصر في التتويج بـ 9 بطولات مع ليفربول، وهي:

الدوري الإنجليزي الممتاز: مرتان.
دوري أبطال أوروبا: مرة واحدة.
كأس الرابطة الإنجليزية: مرتان.
كأس الاتحاد الإنجليزي: مرة واحدة.
كأس السوبر الإنجليزي: مرة واحدة.
كأس العالم للأندية: مرة واحدة.
الدرع الخيرية الإنجليزية: مرة واحدة.

وبهذه الحصيلة، يختتم محمد صلاح واحدة من أنجح المسيرات الاحترافية للاعب عربي وأفريقي في الملاعب الأوروبية، بعدما ترك بصمة استثنائية بقميص ليفربول على مستوى الأرقام والبطولات والإنجازات الفردية والجماعية.

