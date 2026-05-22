هنأ المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه في السعودية، نادي النصر بالتتويج ببطولة دوري روشن للموسم المنقضي 25/2026.

وفاز النصر السعودي بلقب الدوري بعد فوزه بالجولة الأخيرة على نادي ضمك بنتيجة 4-1، ليحسم اللقب بعد صراع شرس مع نادي الهلال.

تعليق تركي آل الشيخ على تتويج النصر بالدوري

كتب تركي آل الشيخ عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس" :"مبروك نادي النصر بطولة الدوري.. (الجوال مسروق).

ويمتلك تركي آل الشيخ خلفية رياضية كبيرة نظرًا لامتلاكه نادي ألميريا الإسباني، كما أنه أعلن في وقت سابق تشجيعه لنادي مانشستر يونايتد، وتشجيعه للنادي الأهلي في مصر.

