مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

"بكاء هيستيري".. أبرز 5 مشاهد من تتويج رونالدو بالدوري السعودي (فيديو)

كتب : محمد عبد الهادي

01:20 ص 22/05/2026 تعديل في 01:20 ص
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو
  • عرض 8 صورة
    كريستيانو رونالدو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

بعد قرابة الـ4 سنوات، حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أولى ألقابه الرسمية مع الفريق بعد التتويج ببطولة دوري روشن السعودي لموسم 25/2026.

وحقق النصر فوزًا كبيرًا في الجولة الأخيرة علي نادي ضمك، بنتيجة 4-1، بعدما سجل هدفين وحسم لقب الدوري للعالمي.

وظهر رونالدو أثناء وبعد المباراة متأثرًا بحصد اللقب، بعدما انهمر في البكاء أثناء تغييره وجلوسة على دكة البدلاء.

كما دخل في نوبة بكاء أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي، في ظل تأثره بتحقيق أول بطولة رسمية له مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق.

5 مشاهد مؤثرة لرونالدو مع النصر

اقرأ أيضًا:
"شبهي فنياً وإدارياً".. حسن شحاتة يكشف كواليس تتويج معتمد جمال بالدوري

ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

رونالدو النصر السعودي الدوري السعودي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
الموضة

أيتن عامر بإطلالة بسيطة فاخرة.. هكذا اختارت اللوك
"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق
حوادث وقضايا

"مشغولات ذهبية وألماس".. إلزام يارا حسام حسن برد شبكة خطيبها السابق

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم
شئون عربية و دولية

مجتبى خامنئي يثير غضب ترامب بقرار جديد بشأن اليورانيوم

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
رياضة عربية وعالمية

فيديو هدف كريستيانو رونالدو الثاني في مرمى ضمك من مرحلة حسم اللقب
النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
حوادث وقضايا

النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

تركي آل الشيخ يشكر الرئيس السيسي ويُمهد لحدث رياضي ضخم في مصر