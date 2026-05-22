"بكاء هيستيري".. أبرز 5 مشاهد من تتويج رونالدو بالدوري السعودي (فيديو)
كتب : محمد عبد الهادي
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
-
-
عرض 8 صورة
-
عرض 8 صورة
بعد قرابة الـ4 سنوات، حصد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم النصر السعودي، أولى ألقابه الرسمية مع الفريق بعد التتويج ببطولة دوري روشن السعودي لموسم 25/2026.
وحقق النصر فوزًا كبيرًا في الجولة الأخيرة علي نادي ضمك، بنتيجة 4-1، بعدما سجل هدفين وحسم لقب الدوري للعالمي.
وظهر رونالدو أثناء وبعد المباراة متأثرًا بحصد اللقب، بعدما انهمر في البكاء أثناء تغييره وجلوسة على دكة البدلاء.
كما دخل في نوبة بكاء أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي، في ظل تأثره بتحقيق أول بطولة رسمية له مع النصر منذ انضمامه لصفوف الفريق.
5 مشاهد مؤثرة لرونالدو مع النصر
كريستيانو رونالدو يذرف دموع الفرح 🥹#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/sgToCPQNPM— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026
كريستيانو رونالدو برفقة عائلته 🟡🔵#النصر_ضمك | #دوري_روشن_السعودي pic.twitter.com/r6ETUgxpt3— رياضة ثمانية (@thmanyahsports) May 21, 2026
🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨— نواف الاسيوي 🇸🇦 (@football_li5) May 21, 2026
مستحيييييييييييييييل!!!!!! لقطة للتاريخ!!!!!!
الأسطورة كرستيانو رونالدو يقود احتفالات نادي النصر بعد تحقيق لقب الدوري السعودي! 🤯💛#النصر_ضمك pic.twitter.com/qZs2DMlwLm
#النصر_ضمك #دوري_روشن #الدوري_السعودي— عبدالعزيز أحمد بغلف🇸🇦 (@AzizbagBag) May 21, 2026
الحمدلله من قبل ومن بعد🤲
النصر العالمي الكبير يتجلى ويحقق أقوى نسخة دوري في تاريخ الكرة السعودية 🇸🇦
💪💪
كل الشكر والعرفان لقائد المشروع الرياضي سيدي #ولي_العهد أعزه الله
الذي لولا الله ثم دعمه الكبير لما وصل الدوري السعودي لهذا المستوى… pic.twitter.com/B42R6SK3LR
وش ذا طقوس مغوليين 🤣🤣#النصر_ضمك— ليمونه | 🇸🇦 (@misha8s) May 21, 2026
#تبي_الدوري_ياهلالي_معصي pic.twitter.com/Gxnkg0s38R
اقرأ أيضًا:
"شبهي فنياً وإدارياً".. حسن شحاتة يكشف كواليس تتويج معتمد جمال بالدوري
ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب