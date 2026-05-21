"الأول لـ رونالدو".. النصر بطلاً لدوري روشن السعودي 2025-2026

كتب : نهي خورشيد

10:56 م 21/05/2026 تعديل في 10:56 م
توج الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي رسمياً بلقب دوري روشن السعودي للموسم الحالي 2025-2020 للمرة الحادية عشر في تاريخه، وذلك عقب فوزه على ضمك برباعية مقابل هدف في الجولة الـ34 والأخيرة من عمر المسابقة.


أهداف مواجهة النصر وضمك الحاسمة


وتقدم النصر بالهدف الأول بتوقيع ساديو ماني في الدقيقة 33 من عمر الشوط الأول من المباراة، ومع انطلاق الشوط الثاني أضاف كومان الهدف الثاني للعالمي في الدقيقة 51.


وبعد أقل من 6 دقائق، خطف ضمك هدف تقليص الفارق بتوقيع مولاري سيلا من ركلة جزاء، لينجح بعدها النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو من مضاعفة النتيجة مسجلأً الهدف الثالث في الدقيقة 62.

وواصل رونالدو عروضه في ليلة التتويج مضيفاً الهدف الرابع للعالمي والثاني له في الدقيقة 80.


ترتيب الفريقين عقب اللقب

وبهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى النقطة الـ86 في صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي بفارق نقطتين عن أقرب منافسيه نادي الهلال، فيما توقف ضمك عند المركز السادس عشر برصيد 29 نقطة.


ويعتبر التتويج بلقب الدوري السعودي هو الأول لـ رونالدو بقميص النصر، منذ انتقاله إلى صفوف العالمي موسم 2023 مقابل 20 مليون يورو.


والجدير بالذكر أن آخر لقب حققه نادي النصر في الدوري السعودي كان خلال موسم 2018-2019.

واشنطن بوست: أمريكا خسرت نصف صواريخها في حرب إيران دفاعًا عن إسرائيل
حقيقة طرح وحدات سكنية بالتقسيط.. توضيح مهم من الأوقاف
النيابة تقرر حجب عددًا من حسابات صانعي المحتوى ..تعرف على الأسماء
أزهري: لا يجوز اشتراك أكثر من شخص في خروف واحد بنية الأضحية
الزمالك يصدم معتمد جمال بشأن عقده.. ما القصة؟
