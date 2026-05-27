الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

97 105
20:00

نادي تايجرز

دوري المؤتمر الأوروبي

كريستال بالاس

1 0
22:00

رايو فاييكانو

هالاند يودع جوارديولا برسالة مؤثرة بعد رحيله عن مانشستر

كتب : محمد عبد الهادي

11:09 م 27/05/2026

هالاند وجوارديولا

وجه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رسالة عاطفية إلى مدربه الإسباني بيب جوارديولا، عقب الإعلان الرسمي عن رحيل الأخير عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي.

رسالة هالاند الوداعية لجوارديولا

نشر هالاند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، صورة جمعته بجوارديولا، وعلق عليها قائلًا: المدرب هو من لا يتوقف عن التعليم، الأمر يبدو جنونيًا أن أقول هذا، لكنك جعلت الشيء العظيم يبدو عاديًا.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي: العقلية غيرت هذا النادي إلى الأبد وغيرتني أنا أيضًا.. شكرًا لك على كل شيء أيها القائد.

هالاند جوارديولا مانشستر سيتي

محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
محافظ القاهرة: مجازر مجانية وغرامات تصل إلى 10 آلاف جنيه للمخالفين
