وجه النرويجي إرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي رسالة عاطفية إلى مدربه الإسباني بيب جوارديولا، عقب الإعلان الرسمي عن رحيل الأخير عن النادي الإنجليزي بنهاية الموسم المنقضي.

رسالة هالاند الوداعية لجوارديولا

نشر هالاند، عبر حسابه الرسمي على منصة إكس، صورة جمعته بجوارديولا، وعلق عليها قائلًا: المدرب هو من لا يتوقف عن التعليم، الأمر يبدو جنونيًا أن أقول هذا، لكنك جعلت الشيء العظيم يبدو عاديًا.

وأضاف مهاجم مانشستر سيتي: العقلية غيرت هذا النادي إلى الأبد وغيرتني أنا أيضًا.. شكرًا لك على كل شيء أيها القائد.

اقرأ أيضًا:

مع أبنائهم وزوجاتهم.. 20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى



بعد بوست يا جعان.. عصام الحضري ينشر رسالة غامضة جديدة (صورة)



