تبدأ الهيئة العامة للطرق والكباري، اليوم الخميس، في تنفيذ أعمال توسعة وتطوير ورفع كفاءة الطبقة الأسفلتية السطحية لكوبري 6 أكتوبر في الاتجاهين بنطاق المحافظة، الأمر الذي يستلزم تنفيذ غلق كلي بعدد من القطاعات، إلى جانب غلق جزئي بقطاعات أخرى، بهدف سرعة الانتهاء من الأعمال.

موعد غلق كوبري 6 أكتوبر

الغلق الكلي، وفق بيان محافظة الجيزة، سيتم لتنفيذ أعمال الميكروسيرفس، حيث يشمل الاتجاه القادم من مطلع البطل حتى قبل مطلع شارع نوال لمدة يوم واحد فقط، يوم الخميس الموافق 28 مايو 2026.

كما يشمل الاتجاه القادم من منزل شاهين حتى منزل البطل لمدة يوم واحد فقط يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، على أن تُنفذ الأعمال من الساعة 1 صباحًا حتى 9 صباحًا.

ومن المقرر تنفيذ غلق جزئي لأعمال الميكروسيرفس، من خلال غلق نصف الاتجاه، وذلك بالاتجاه القادم من أول مطلع شارع نوال حتى أعلى النيل (العجوزة) خلال الفترة من السبت 30 مايو 2026 حتى الأحد 31 مايو 2026، وكذلك بالاتجاه القادم من أعلى النيل (العجوزة) حتى منزل شاهين خلال الفترة من الخميس 4 يونيو حتى الجمعة 5 يونيو 2026، من الساعة 1 صباحًا وحتى 9 صباحًا.

تحويلات مرورية تزامنًا مع غلق كوبري 6 أكتوبر

في هذا الإطار، أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة عددًا من التحويلات المرورية، حيث يتم توجيه حركة المركبات القادمة من شارع البطل أحمد عبدالعزيز والمتجهة إلى مطلع كوبري 6 أكتوبر نحو الاتجاه إلى مناطق القاهرة، باستكمال السير بشارع البطل حتى فتحة الدوران أسفل كوبري الدقي، ثم العودة باتجاه مطلع كوبري أكتوبر عبر شارع نوال بعد تجاوز منطقة الأعمال.

كما يتم تحويل حركة المركبات القادمة من القاهرة عبر كوبري 6 أكتوبر والمتجهة إلى شارع البطل، إلى النزول الإجباري عبر منزل كوبري أكتوبر المؤدي إلى شارع المتحف الزراعي (منزل شاهين)، وصولًا إلى شارع البطل بعد تجاوز منطقة الأعمال.