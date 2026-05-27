ممر شرفي لحمزة عبدالكريم والوجوه الجديدة في معسكر المنتخب (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

11:00 م 27/05/2026
حرص لاعبو منتخب مصر الأول لكرة القدم، إلى جانب الجهاز الفني بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن، على تنظيم ممر شرفي خلال مران المنتخب، احتفالًا بتتويج عمر مرموش لاعب الفراعنة ومانشستر سيتي الإنجليزي ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي مع فريقه.

كما شهد المران احتفال لاعبي المنتخب بالوجوه الجديدة المنضمة لأول مرة تحت قيادة حسام حسن، وهم كريم حافظ ومصطفى زيكو، بالإضافة إلى أقطاي عبدالله وحمزة عبدالكريم.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة قوية غدًا الخميس، أمام منتخب روسيا، في لقاء ودي ضمن استعدادات الفراعنة لبطولة كأس العالم 2026.

وتنطلق صافرة مباراة مصر وروسيا في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة.

