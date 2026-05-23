الدوري المصري

مودرن سبورت

0 0
20:00

غزل المحلة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

3 0
20:00

الإسماعيلي

الدوري الإسباني

ريال مدريد

1 0
22:00

أتلتيك بلباو

الدوري الإسباني

فالنسيا

0 0
22:00

برشلونة

كأس ألمانيا

بايرن ميونيخ

1 0
21:00

شتوتجارت

"بعد التتويج بالدوري".. رسالة خاصة من كريستيانو رونالدو لجماهير النصر السعودي

كتب : يوسف محمد

08:52 م 23/05/2026
    كريستيانو رونالدو (2)
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو (4)
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    كريستيانو رونالدو
    رونالدو
    رونالدو (5)
    رونالدو (4)
    كريستيانو رونالدو (1)
    كريستيانو رونالدو (3)
    رونالدو

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر السعودي، رسالة إلى جماهير الفريق بعد الفوز بلقب الدوري السعودي للمحترفين "دوري رشن".

وكان فريق النصر السعودي، تمكن من حسم لقب الدوري السعودي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد الفوز على ضمك بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

وكتب رونالدو عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "يا نصراويين يا له من موسم منذ اليوم الأول، كنا نعرف ما نريده وما يتطلبه الأمر لتحقيقه".

وأضاف: "عملنا بجد، قاتلنا وبذلنا قصارى جهدنا في كل تدريب وكل مباراة، لم يكن الطريق سهلًا، لكننا قطعناه معا، شكرًا لكم على إيمانكم بنا وثقتكم ودعمكم لنا في كل خطوة".

وتوج النجم البرتغالي بلقبه الرسمي الأول مع فريق النصر السعودي، منذ الانضمام إليه في يناير من عام 2023، بعد فسخ تعاقده مع مان يونايتد.

وتمكن فريق النصر من التتويج بلقب الدوري السعودي للمحترفين، للمرة الأولى بعد غياب دام 7 سنوات.

