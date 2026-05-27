عادة شائعة بعد الأكل قد تضر القلب والكبد في العيد

كتب : نرمين ضيف الله

08:00 م 27/05/2026

قلة الحركة بعد تناول الطعام

تنتشر خلال أيام عيد الأضحى بعض العادات الغذائية والسلوكية بعد تناول الطعام، والتي قد لا يلتفت إليها الكثيرون، رغم أن تكرارها يمكن أن ينعكس سلبًا على صحة القلب والكبد والجهاز الهضمي، خاصة مع زيادة استهلاك اللحوم والأطعمة الدسمة خلال العيد.

النوم مباشرة بعد الأكل

قال الدكتور معتز القيعي، أخصائي التغذية العلاجية، في تصريح خاص لـ"مصراوي"، إن النوم مباشرة بعد تناول الطعام من أكثر العادات الخاطئة شيوعًا، موضحًا أنها تؤدي إلى بطء عملية الهضم وزيادة فرص الإصابة بالحموضة والارتجاع المريئي، كما قد تساهم على المدى الطويل في زيادة الوزن وارتفاع الدهون الثلاثية، مما يشكل ضغطًا على صحة القلب.

المشروبات بعد الوجبات

وأضاف القيعي أن تناول المشروبات السكرية أو الشاي والقهوة مباشرة بعد الأكل يُعد من السلوكيات غير الصحية، لأنها قد تؤثر على امتصاص بعض العناصر الغذائية المهمة مثل الحديد، إلى جانب أن الإفراط في السكر يساهم في رفع مستويات الدهون في الدم، وهو ما ينعكس سلبًا على صحة الكبد.

قلة الحركة بعد الطعام

وأشار أخصائي التغذية العلاجية إلى أن الجلوس لفترات طويلة دون حركة بعد تناول الطعام من العادات المنتشرة، حيث يؤدي ذلك إلى بطء عملية الأيض واضطراب تنظيم سكر الدم، مع زيادة احتمالية تراكم الدهون في الجسم.

نصائح للوقاية

وشدد القيعي على أهمية الالتزام بالمشي الخفيف بعد الوجبات، وتجنب النوم مباشرة بعد الأكل، مع الاعتدال في تناول المشروبات، وتقسيم الوجبات بشكل صحي، بما يساهم في تقليل الضغط على الجهاز الهضمي والحفاظ على صحة القلب والكبد خلال أيام العيد وما بعدها.

