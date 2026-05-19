الدوري المصري

بيراميدز

20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

21:00

أهلي جدة

أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

كتب : محمد عبد الهادي

11:25 م 19/05/2026 تعديل في 11:58 م
    أرسنال 1_1
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (1)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (5)
    خلال مباراة أرسنال وبايرن ليفركوزن (3)
    أرسنال
    أرسنال
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (1) (1)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (4)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (3)
    خلال مباراة أرسنال وتوتنهام (2)
    خلال مباراة أرسنال ويجان (1)
    خلال مباراة أرسنال وسندرلاند (1)
    خلال مباراة أرسنال وسندرلاند (6)
    خلال مباراة أرسنال وتشيلسي (4)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (3)
    أرسنال ومانشستر يونياتد (7)
    ارسنال

بعد غياب 22 عامًا وبالتحديد منذ موسم 2003/2004، يعود فريق آرسنال لحصد لقب الدوري الإنجليزي رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، بعد هدية ثمينة من بورنموث.

تعادل فريق بورنموث مع مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي ومنافس آرسنال، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37.

تعادل بورنموث مع مانشستر سيتي فض الاشتباك ووسع الفارق لـ 5 نقاط بين السيتي وأرسنال مع تبقي جولة واحدة، ليحسم الجانرز لقب الدوري بشكل رسمي.

متي آخر مرة توج أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

كان آخر مرة توج فريق أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2004/2003، تحت قيادة المدرب الأسطوري أرسين فينجر.

متحدث الصحة: مصر خالية تمامًا من "إيبولا".. وإجراءات مشددة لمواجهته
