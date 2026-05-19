أرسنال يقبل هدية بورنموث ويتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

بعد غياب 22 عامًا وبالتحديد منذ موسم 2003/2004، يعود فريق آرسنال لحصد لقب الدوري الإنجليزي رسميًا مساء اليوم الثلاثاء، بعد هدية ثمينة من بورنموث.

أرسنال يتوج بالدوري الإنجليزي رسميًا

تعادل فريق بورنموث مع مانشستر سيتي، وصيف الدوري الإنجليزي ومنافس آرسنال، بنتيجة 1-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الـ37.

تعادل بورنموث مع مانشستر سيتي فض الاشتباك ووسع الفارق لـ 5 نقاط بين السيتي وأرسنال مع تبقي جولة واحدة، ليحسم الجانرز لقب الدوري بشكل رسمي.

متي آخر مرة توج أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

كان آخر مرة توج فريق أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي في موسم 2004/2003، تحت قيادة المدرب الأسطوري أرسين فينجر.

