بيب جوارديولا يثير الجدل بسبب كلمة نابية في خطابه الأخير لجمهور السيتي

كتب : وائل توفيق

10:20 م 24/05/2026 تعديل في 10:57 م
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    بيب جوارديولا يلقي آخر كلمة بملعب السيتي
  • عرض 7 صورة
    بيرناردو سيلفا وجون ستونز
  جون ستونز
    جون ستونز يغادر السيتي
  • عرض 7 صورة
    جون ستونز
  • عرض 7 صورة
    جون ستونز يغادر السيتي
  • عرض 7 صورة
    بيب جوارديولا يلقي آخر كلمة بملعب السيتي

اعتذرت شبكة سكاي سبورتس بسبب كلمة قالها بيب جوارديولا في خطابه الأخير بملعب الاتحاد، وذلك أثناء بث الكلمة على الهواء مباشرة.

كلمة نابية في خطاب بيب جوارديولا الأخير بملعب السيتي

وقال بيب في كلمته الوداعية اليوم: "دقيقة صمت من فضلكم، أنا متوتر للغاية، مرعوب، لا أعرف لماذا تحبونني لهذه الدرجة؟، لم أتخيل ذلك أبدًا، هذا شرف عظيم لي أني كنت مدرب ناديكم المفضل، وأتمنى أن لا تتذكروني بالألقاب فقط، بل بالمشاعر والأحاسيس التي دفعتكم للمجيء إلى هنا للمتعة".

وأوضح، بيب في كلمته، أن والده، 95 عامًا موجود بالمدرجات، مضيفا: "عائلتي جاءت هنا للمدرجات طوال السنوات الماضية، شكرا للشيخ منصور، سأكون هنا دوما لأتابع الفريق واللاعبين الذين تقع عليهم مسؤولية الحفاظ على معايير النادي".

واختتم كلمته: "كان شرفا عظيما لي تدريب هذا النادي، أحبكم كثيرا، كانت تجربة ممتعة للغاية".

كم بطولة حققها بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

وحقق بيب جوارديولا 20 بطولة في 10 سنوات قضاها في تدريب السيتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)
كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (4 مرات)

كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)

درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

