اعتذرت شبكة سكاي سبورتس بسبب كلمة قالها بيب جوارديولا في خطابه الأخير بملعب الاتحاد، وذلك أثناء بث الكلمة على الهواء مباشرة.

كلمة نابية في خطاب بيب جوارديولا الأخير بملعب السيتي

وقال بيب في كلمته الوداعية اليوم: "دقيقة صمت من فضلكم، أنا متوتر للغاية، مرعوب، لا أعرف لماذا تحبونني لهذه الدرجة؟، لم أتخيل ذلك أبدًا، هذا شرف عظيم لي أني كنت مدرب ناديكم المفضل، وأتمنى أن لا تتذكروني بالألقاب فقط، بل بالمشاعر والأحاسيس التي دفعتكم للمجيء إلى هنا للمتعة".

وأوضح، بيب في كلمته، أن والده، 95 عامًا موجود بالمدرجات، مضيفا: "عائلتي جاءت هنا للمدرجات طوال السنوات الماضية، شكرا للشيخ منصور، سأكون هنا دوما لأتابع الفريق واللاعبين الذين تقع عليهم مسؤولية الحفاظ على معايير النادي".

واختتم كلمته: "كان شرفا عظيما لي تدريب هذا النادي، أحبكم كثيرا، كانت تجربة ممتعة للغاية".

كم بطولة حققها بيب جوارديولا مع مانشستر سيتي؟

وحقق بيب جوارديولا 20 بطولة في 10 سنوات قضاها في تدريب السيتي:

الدوري الإنجليزي الممتاز (6 مرات)

كأس الرابطة الإنجليزية للمحترفين (4 مرات)

كأس الاتحاد الإنجليزي (مرتان)

درع الاتحاد الإنجليزي (3 مرات)

دوري أبطال أوروبا (مرة واحدة)

كأس السوبر الأوروبي (مرة واحدة)

كأس العالم للأندية (مرة واحدة)

