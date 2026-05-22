أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري، رحيل مدربه الإسباني بيب جوارديولا عن الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

ويغادر بيب جوارديولا السيتي، بعد مسيرة استمرت لمدة 10 سنوات مع الفريق، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو القاري والعالمي أيضًا.

أرقام جوارديولا مع مان سيتي

وكان الإسباني بيب جوارديولا، تولى مهمة القيادة الفنية لفريق مان سيتي في يوليو من عام 2016 واستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى الآن.

وقاد المدرب الإسباني الفريق الإنجليزي في 512 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 423 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 77 مباراة وتلقى الهزيمة في 92 مباراة.

وسجل لاعبو مان سيتي تحت قيادة جوارديولا 1461 هدفا وتلقت شباك الفريق تحت قيادته 555 هدفا.

بطولات جوارديولا مع السيتي

وتوج صاحب الـ55 عاما مع مان سيتي بـ20 بطولة مختلفة، ما بين بطولات محلية، قارية وبطولات عالمية أيضًا.

وحقق جوارديولا مع السيتي، 6 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي، 5 ألقاب لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، 3 ألقاب لكلا من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي، لقب وحيد لكل من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعل أبرز الألقاب التي حققها جوارديولا مع السيتي، كان لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، التي نجح في قيادة السيتي لحصدها للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال قيادة جوارديولا للمان سيتي، تمكن من التتويج بجائزة أفضل مدير فني في العالم، موسم 2022-2023.

