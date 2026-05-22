الدوري المصري

الجونة

2 1
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

0 0
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

الأهلي

90 93
17:00

فيل دي داكار

"حقبة تاريخية".. ماذا قدم بيب جوارديولا مع مان سيتي خلال 10 سنوات؟

كتب : يوسف محمد

08:25 م 22/05/2026
    جوارديولا وليندرز في مباراة السيتي وبورنموث
    جوارديولا
    جوارديولا و أرتيتا
    جوارديولا ومرموش
    جوارديولا (2) (1)
    بيب جوارديولا وعائلته
    جوارديولا
    جوارديولا ودي بروين
    جوارديولا وزوجته وابنائه (2)
    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا
    بيب جوارديولا وزوجته كريستينا سيرا
    بيب جوارديولا من زيارة الأهرامات في مصر
    بيب جوارديولا من زيارة الأهرامات في مصر
    جوارديولا

أعلن مانشستر سيتي الإنجليزي صباح اليوم الجمعة الموافق 22 مايو الجاري، رحيل مدربه الإسباني بيب جوارديولا عن الفريق بشكل رسمي بنهاية الموسم الحالي.

ويغادر بيب جوارديولا السيتي، بعد مسيرة استمرت لمدة 10 سنوات مع الفريق، حقق خلالها العديد من الألقاب والإنجازات سواء على الصعيد المحلي أو القاري والعالمي أيضًا.

أرقام جوارديولا مع مان سيتي

وكان الإسباني بيب جوارديولا، تولى مهمة القيادة الفنية لفريق مان سيتي في يوليو من عام 2016 واستمر على رأس القيادة الفنية للفريق حتى الآن.

وقاد المدرب الإسباني الفريق الإنجليزي في 512 مباراة حتى الآن، تمكن خلالهم من تحقيق الفوز في 423 مباراة بمختلف البطولات، حضر التعادل في 77 مباراة وتلقى الهزيمة في 92 مباراة.

وسجل لاعبو مان سيتي تحت قيادة جوارديولا 1461 هدفا وتلقت شباك الفريق تحت قيادته 555 هدفا.

بطولات جوارديولا مع السيتي

وتوج صاحب الـ55 عاما مع مان سيتي بـ20 بطولة مختلفة، ما بين بطولات محلية، قارية وبطولات عالمية أيضًا.

وحقق جوارديولا مع السيتي، 6 ألقاب لبطولة الدوري الإنجليزي، 5 ألقاب لبطولة كأس الرابطة الإنجليزية، 3 ألقاب لكلا من كأس الاتحاد الإنجليزي وكأس السوبر الإنجليزي، لقب وحيد لكل من دوري أبطال أوروبا، كأس السوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ولعل أبرز الألقاب التي حققها جوارديولا مع السيتي، كان لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، التي نجح في قيادة السيتي لحصدها للمرة الأولى في تاريخه.

وخلال قيادة جوارديولا للمان سيتي، تمكن من التتويج بجائزة أفضل مدير فني في العالم، موسم 2022-2023.

ترامب يعلق على استقالة مديرة الاستخبارات الأمريكية.. ماذا قال؟
بيان مهم من الداخلية بشأن إطعام الكلاب الضالة في الشارع
ما الفارق بين جراحة السمنة وعملية التكميم لإنقاص الوزن؟
أوهم ضحاياه بوظائف وهمية.. سقوط صاحب صفحة للنصب الإلكتروني في الغربية
بالفيديو| الملاكمة مي سليمان تشكر تركي آل الشيخ بعد تحقيق حلمها
