كشف الدكتور خالد جاد، المتحدث باسم وزارة الزراعة، أسعار اللحوم الحمراء في السوق المصري، سواء داخل منافذ الوزارة أو في الأسواق الحرة، موضحًا الفروقات السعرية وفقًا لمستوى الجودة ومناطق البيع.

أسعار اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أوضح "جاد"، في تصريحات لمصراوي، أن أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة تتراوح ما بين 320 إلى 370 جنيهًا للكيلوجرام، بينما تتراوح في الأسواق الحرة بين 380 و480 جنيهًا للكيلوجرام، بحسب المنطقة ومستوى الجودة.

وأشار إلى أن بعض المناطق قد تسجل أسعارًا تصل إلى نحو 280 جنيهًا للكيلوجرام، وغالبًا ما تكون لحيوانات كبيرة في السن أو أقل جودة، مؤكدًا أن هذه الفئة لا يتم طرحها داخل المنافذ الحكومية خلال الفترة الحالية، في ظل تفضيل المواطنين للأضاحي صغيرة السن.

طرح اللحوم في منافذ وزارة الزراعة

أضاف أن الوزارة تعمل من خلال نحو 600 منفذ على مستوى الجمهورية على توفير اللحوم بأسعار مناسبة، في إطار جهودها لضبط الأسواق وتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع التباين بين أسعار المنافذ الرسمية والأسواق الحرة.

وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الأضاحي، أرجع "جاد" ذلك إلى عدة عوامل، من بينها نقص المعروض من الماشية وارتفاع تكاليف الإنتاج، إلى جانب الضغوط الناتجة عن ضعف القدرة الشرائية لدى بعض المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة.

وأكد المتحدث أن مصر تحقق حاليًا اكتفاءً ذاتيًا يتجاوز 60% من احتياجاتها من اللحوم الحمراء، مع استمرار تنفيذ عدد من المشروعات الهادفة إلى رفع معدلات الإنتاج، وعلى رأسها مشروع "البتلو"، الذي يستهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وزيادة المعروض في السوق المحلي.