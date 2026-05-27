فينيسيوس يحسم الجدل حول مبابي ويكشف موقفه من التجديد مع ريال مدريد

تحدث فينيسيوس جونيور بصراحة عن العديد من الملفات المثيرة للجدل داخل ريال مدريد، مؤكدًا عدم وجود أي خلافات مع زميله كيليان مبابي، كما كشف عن موقفه من تجديد عقده وطموحاته مع منتخب البرازيل في كأس العالم.

وفي مقابلة مع شبكة CazeTV البرازيلية، اعترف النجم البرازيلي بصعوبة الموسم الذي مر به ريال مدريد، مشيرًا إلى أن الفريق فشل في التتويج بأي بطولة للعام الثاني على التوالي، وهو أمر غير معتاد بالنسبة له.

وقال فينيسيوس: «اعتدت على الفوز، لكننا لم نحقق أهدافنا خلال الموسمين الماضيين، والجميع ينتظر تعثر ريال مدريد، وهو ما حدث بالفعل».

لا خلاف مع مبابي

وحسم اللاعب الجدل بشأن علاقته بمبابي، مؤكدًا أن العلاقة بينهما ممتازة داخل وخارج الملعب، وقال: «كلما سنحت الفرصة نكون معًا، حتى خارج كرة القدم. كانت علاقتي به دائمًا جيدة، وأرسلت له الكثير من الرسائل لإقناعه بالانضمام إلى ريال مدريد».

وأضاف: «مبابي شخص رائع، ويدافع عني دائمًا في المقابلات الإعلامية، حتى في القضايا المتعلقة بالعنصرية. إنه لاعب أسطوري وسيصنع تاريخًا جديدًا مع ريال مدريد».

مرحلة انتقالية داخل الفريق

كما أشار فينيسيوس إلى أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية تتطلب من اللاعبين تحمل مسؤوليات أكبر، موضحًا أن قادة الفريق الشباب، ومن بينهم فيديريكو فالفيردي، ما زالوا يكتسبون الخبرات القيادية داخل غرفة الملابس.

وأوضح: «تعلمنا الكثير هذا الموسم، وسنكون أكثر تماسكًا وقوة في الموسم المقبل، لأننا ندرك حجم المسؤولية الملقاة على عاتقنا».

موقفه من التجديد

وعن مستقبله مع ريال مدريد، أكد فينيسيوس رغبته في الاستمرار لفترة طويلة داخل النادي الملكي، لكنه لا يستعجل حسم ملف التجديد.

وقال: «أريد البقاء هنا طوال مسيرتي. لست في عجلة من أمري لتجديد العقد، فالنادي هادئ وأنا أيضًا هادئ. الرئيس يثق بي وأنا أثق به، لذلك لا توجد أي مشكلة».

وأضاف: «أستمتع بكل يوم في أفضل نادٍ بالعالم، وأشعر بالفخر لكوني أحد قادة الفريق رغم صغر سني».

رسالة خاصة عن أنشيلوتي والبرازيل

واختتم فينيسيوس تصريحاته بالحديث عن حلمه مع منتخب البرازيل لكرة القدم، مؤكدًا أن هدفه الأكبر هو قيادة السامبا للتتويج بكأس العالم.

كما أشاد بالمدرب كارلو أنشيلوتي، قائلًا: "يمتلك الخبرة والهدوء وعقلية الانتصار، وهي عناصر أساسية للنجاح في البطولات الكبرى. نحن محظوظون بوجوده معنا، وأثق في قدرته على قيادة البرازيل لتحقيق أهدافها".

