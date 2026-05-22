مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الجونة

- -
17:00

طلائع الجيش

الدوري المصري

فاركو

- -
20:00

البنك الأهلي

كأس فرنسا

لانس

- -
22:00

نيس

الدوري الأفريقي لكرة السلة

فيل دي داكار

- -
17:00

الأهلي

جميع المباريات

إعلان

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

كتب : هند عواد

02:15 م 22/05/2026
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا يشعر بالإحباط
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا يشعر بالإحباط
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا ومدرب كريستال بالاس على خط المباراة وتوجيه التعليمات إلى اللاعبين
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا
  • عرض 9 صورة
    جوارديولا (1)
  • عرض 9 صورة
    محمد صلاح وبيب جوارديولا

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أعلن نادي مانشستر سيتي، في بيان رسمي، رحيل بيب جوارديولا عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الحالي، بعد 10 سنوات داخل النادي.

وتولى الإسباني بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في يوليو 2016، ويغادر حاليا بعد الفوز بـ20 لقبا.

جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

أشار بيان النادي إلى أنه على الرغم من رحيل بيب جوارديولا عن منصب المدير الفني لمانشستر سيتي، سيواصل علاقته بمجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال توليه منصب سفير عالمي.

وسيشمل دور جوارديولا الجديد تقديم المشورة الفنية للأندية الأعضاء في المجموعة، والعمل على مشاريع وشراكات محددة.

أول تعليق من جوارديولا بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

قال جوارديولا: "عندما وصلت، كانت أول مقابلة لي مع نويل جالار. خرجت وأنا أفكر، حسنًا.. نويل هنا؟ سيكون هذا ممتعًا، يا لها من أوقات رائعة قضيناها معًا. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكنني أعلم في قرارة نفسي أن هذا هو وقتي. لا شيء يدوم، ولو كان كذلك لكنت هنا. ما سيبقى خالدًا هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنّه لمانشستر سيتي".

وأضاف: "هذه مدينة بُنيت بالعمل الجاد والمثابرة. يمكنك أن ترى ذلك في لون الطوب. من أولئك الذين كانوا يبدأون العمل مبكراً وينتهي بهم المطاف متأخراً. المصانع. عائلة بانكهيرست. النقابات. الموسيقى. ببساطة، الثورة الصناعية وكيف غيرت العالم. وأعتقد أنني أدركت ذلك، وكذلك فعل فريقي. لقد عملنا. لقد عانينا. لقد قاتلنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. بطريقتنا".

اقرأ أيضًا:

هل يرحل معتمد جمال عن الزمالك بعد الفوز بالدوري؟

بمشاركة مكة وكيان.. ليفربول يروج لفيلم وداع محمد صلاح

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

جوارديولا مانشستر سيتي الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟
زووم

كريم محمود عبدالعزيز وأصالة يتصدران التريند.. ما القصة؟

تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
حوادث وقضايا

تفاصيل واقعة ميكروباص القليوبية.. خلاف بسيط يثير الجدل
"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
شئون عربية و دولية

"التوقيت غير مناسب".. تعليق مثير من ترامب حول حضور زفاف نجله (فيديو)
بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
الموضة

بعد ظهورها بالشعر الأشقر في مهرجان كان.. أجرأ إطلالات جورجينا المثيرة للجدل
لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي
رياضة عربية وعالمية

لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

بيان عاجل من محافظة الدقهلية بشأن واقعة كسر منظم الغاز الطبيعي بالمنصورة
بالأرقام والتفاصيل.. كيف قفزت أسعار الأضاحي من 15 جنيهًا إلى 200 جنيه خلال 21 عامًا؟
ألوموت.. سلاح إسرائيل الجديد الذي سنتقله إلى ميادين الشرق الأوسط
تسرب غاز الكلور بالإسماعيلية.. القصة الكاملة من لحظة الكسر المفاجئ إلى صفر إصابات -فيديو وصور