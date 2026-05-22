لا تسألوني عن الأسباب.. جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي، في بيان رسمي، رحيل بيب جوارديولا عن تدريب الفريق، بنهاية الموسم الحالي، بعد 10 سنوات داخل النادي.

وتولى الإسباني بيب جوارديولا تدريب مانشستر سيتي في يوليو 2016، ويغادر حاليا بعد الفوز بـ20 لقبا.

جوارديولا يرحل عن مانشستر سيتي

أشار بيان النادي إلى أنه على الرغم من رحيل بيب جوارديولا عن منصب المدير الفني لمانشستر سيتي، سيواصل علاقته بمجموعة سيتي لكرة القدم، من خلال توليه منصب سفير عالمي.

وسيشمل دور جوارديولا الجديد تقديم المشورة الفنية للأندية الأعضاء في المجموعة، والعمل على مشاريع وشراكات محددة.

أول تعليق من جوارديولا بعد الرحيل عن مانشستر سيتي

قال جوارديولا: "عندما وصلت، كانت أول مقابلة لي مع نويل جالار. خرجت وأنا أفكر، حسنًا.. نويل هنا؟ سيكون هذا ممتعًا، يا لها من أوقات رائعة قضيناها معًا. لا تسألوني عن أسباب رحيلي. لا يوجد سبب، لكنني أعلم في قرارة نفسي أن هذا هو وقتي. لا شيء يدوم، ولو كان كذلك لكنت هنا. ما سيبقى خالدًا هو الشعور، والناس، والذكريات، والحب الذي أكنّه لمانشستر سيتي".

وأضاف: "هذه مدينة بُنيت بالعمل الجاد والمثابرة. يمكنك أن ترى ذلك في لون الطوب. من أولئك الذين كانوا يبدأون العمل مبكراً وينتهي بهم المطاف متأخراً. المصانع. عائلة بانكهيرست. النقابات. الموسيقى. ببساطة، الثورة الصناعية وكيف غيرت العالم. وأعتقد أنني أدركت ذلك، وكذلك فعل فريقي. لقد عملنا. لقد عانينا. لقد قاتلنا. وفعلنا الأشياء بطريقتنا الخاصة. بطريقتنا".

