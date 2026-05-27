هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سلطنة عُمان، الأربعاء، مؤكدا أنها "ستتصرف تماما مثل أي شخص آخر أو سنضطر إلى تفجيرهم".

وجاء هذا التصريح الصادم في معرض رده على سؤال حول ما إذا كان سيقبل بصفقة تسمح لكل من إيران وسلطنة عُمان بتقاسم السيطرة على مضيق هرمز الاستراتيجي.

وأوضح ترامب، خلال اجتماع لمجلس الوزراء، أن المضيق يجب أن يظل مفتوحا أمام الجميع ولا يمكن لأي طرف السيطرة عليه، مشيرا ذاته إلى أن واشنطن "ستراقب" هذا الممر المائي الحيوي لضمان حرية الملاحة وتجنب تداعيات حرب إيران على التجارة العالمية.

موقف واشنطن من مضيق هرمز

وعقب توجيه هذا التهديد المباشر إلى سلطنة عُمان، أضاف الرئيس الأمريكي أن العُمانيين "يفهمون ذلك، وسيكونون بخير".

وتعكس هذه التصريحات حدة التوجهات الأمريكية الحالية في إدارة ملف إيران وأمريكا، والرفض القاطع لأي ترتيبات إقليمية قد تمنح طهران نفوذا إضافيا على الممرات المائية الدولية.

تداعيات التهديد في ملف إيران وأمريكا

تأتي هذه التهديدات في وقت حساس تشهده المنطقة، حيث تصر واشنطن على إبقاء مضيق هرمز تحت الرقابة الدولية المباشرة، رافضة أي مقترحات لتقاسم السلطة فيه بين دول المنطقة.

ويرى مراقبون أن لغة الرئيس الأمريكي التصعيدية تهدف إلى قطع الطريق أمام أي تحالفات قد تؤثر على المصالح الأمريكية في ظل استمرار حرب إيران والتوترات المتصاعدة بين إيران وأمريكا.