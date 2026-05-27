20 صورة توثق احتفال نجوم الكرة المصرية بعيد الأضحى

قضي نجوم الكرة المصرية خاصة من الأهلي والزمالك لحظات عائلية سعيدة في الساعات الماضية، احتفالا بمناسبة عيد الأضحي المبارك 2026.

حيث نشر عدد من اللاعبين صورًا لهم رفقة عائلاتهم وأبنائهم، بينما قام البعض الأخر بتقديم تهنئة لمتابعيه وأحبابه.

وجاء أبرز نجوم كرة القدم الذين احتفلوا رفقة عائلاتهم، محمود الونش لاعب الزمالك، أفشة لاعب الأهلي شارك صورة رفقة والدته وأسرته، مصطفي محمد لاعب نانت الحالي والزمالك السابق نشر صورة رفقة ابنه.

كما نشر الثنائي الدولي المحترف محمد صلاح وعمر مرموش، تهنئة للجماهير المصرية بعيد الأضحي.

لمطالعة صور احتفال اللاعبين بعيد الأضحى.. شاهد الألبوم أعلاه.

