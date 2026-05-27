بدأ مارسيل كولر التحضير لمرحلته الجديدة مع زيوريخ، بعدما استقر على ملامح الجهاز الفني المعاون الذي سيقود الفريق اعتبارًا من موسم 2026-2027، مستعينًا بعدد من الأسماء التي سبق أن عملت معه خلال تجربته الناجحة مع الأهلي.

وكان نادي زيوريخ قد أعلن في وقت سابق تعاقده مع كولر لتولي القيادة الفنية للفريق، فيما يتولى كارلوس بيرنجر مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت حتى نهاية الموسم الجاري، قبل تسليم المهمة رسميًا للمدرب السويسري المخضرم.

عودة مساعد كولر السابق

وكشف النادي السويسري عن إجراء تعديلات على الجهاز الفني استعدادًا للموسم الجديد، أبرزها عودة هارالد جامبرلي لمنصب المدرب المساعد، وهو المنصب ذاته الذي شغله إلى جانب كولر خلال فترة عملهما في الأهلي.

ويمتلك جامبرلي خبرة كبيرة داخل أروقة زيوريخ، حيث سبق له العمل مساعدًا للمدرب خلال فترتين سابقتين بين عامي 2004 و2007، ثم من 2010 إلى 2013، وساهم في تتويج الفريق بلقبي الدوري السويسري تحت قيادة لوسيان فافر عامي 2006 و2007.

الميكاري يواصل مهمة تحليل الأداء

كما ضم كولر إلى جهازه الفني ياسين الميكاري، الذي سيواصل العمل في منصب محلل الأداء، بعدما شغل المهمة نفسها داخل الأهلي على مدار موسمين ونصف، وارتبط اسمه بالطاقم الفني للمدرب السويسري منذ بداية تجربته في القلعة الحمراء.

استمرار ندوي في الإعداد البدني

وفي الجانب البدني، وقع الاختيار على تيزيان ندوي لتولي منصب مخطط الأحمال، وهو الدور الذي أداه سابقًا مع الأهلي ضمن الجهاز المعاون لكولر، ما يعكس رغبة المدرب السويسري في الحفاظ على العناصر التي يعرف قدراتها جيدًا لضمان الاستقرار الفني في تجربته الجديدة.

وبذلك، يصطحب كولر ثلاثة من أفراد جهازه السابق في الأهلي إلى زيوريخ، في خطوة تؤكد اعتماده على فريق عمل مألوف، يسهم في تنفيذ أفكاره الفنية والبدنية بسلاسة مع انطلاق المشروع الجديد في الدوري السويسري.

