مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري السعودي

نادي نيوم

- -
21:00

الاتفـــــاق

الدوري المصري

وادي دجلة

- -
20:00

زد

الدوري السعودي

النصر

- -
21:00

ضمك

جميع المباريات

إعلان

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

كتب : هند عواد

05:40 م 21/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 8 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (4)
  • عرض 8 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (1)
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 8 صورة
    محمد صلاح

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للمرة الأخيرة بقميص الريدز، يوم الأحد المقبل، في مباراة برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي.

ووضع ليفربول عينه على بعض اللاعبين لتعويض رحيل صلاح، على رأسهم أنطونيو نوسا، جناح لايبزيج.

بديل محمد صلاح المحتمل

وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك"، يهتم ليفربول على بأنطونيو نوسا، كواحد من أكثر الخيارات الهجومية موهبة من الناحية الفنية المتاحة هذا الصيف.

وسجل نوسا خمسة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة في الموسم الحالي مع لايبزيج.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول يحتاج لتنوع في خياراته الهجومية، بلاعبين قادرين على زعزعة دفاعات الخصوم من خلال المراوغة واللعب غير المتوقع، بدلاً من الاعتماد فقط على الأداء الهجومي.

وسبق ولفت أنطونيو نوسا أنظار أندية كرة القدم الإنجليزية، إذ فشل انتقاله إلى برينتفورد في يناير 2024.

اقرأ أيضًا:

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
رياضة محلية

"ده بطل الدوري".. انقسام في الزمالك حول مصير معتمد جمال
بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
رياضة عربية وعالمية

بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول
ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟
نصائح طبية

ما أسباب ظهور شعر الذقن لدى النساء مع التقدم في العمر؟
إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود
مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان