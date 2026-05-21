بديل محمد صلاح المحتمل في ليفربول

واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري

يظهر الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، للمرة الأخيرة بقميص الريدز، يوم الأحد المقبل، في مباراة برينتفورد في ختام الدوري الإنجليزي.

ووضع ليفربول عينه على بعض اللاعبين لتعويض رحيل صلاح، على رأسهم أنطونيو نوسا، جناح لايبزيج.

بديل محمد صلاح المحتمل

وفقا لصحيفة "ذا أثليتيك"، يهتم ليفربول على بأنطونيو نوسا، كواحد من أكثر الخيارات الهجومية موهبة من الناحية الفنية المتاحة هذا الصيف.

وسجل نوسا خمسة أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة خلال 34 مباراة في الموسم الحالي مع لايبزيج.

وأشارت الشبكة إلى أن ليفربول يحتاج لتنوع في خياراته الهجومية، بلاعبين قادرين على زعزعة دفاعات الخصوم من خلال المراوغة واللعب غير المتوقع، بدلاً من الاعتماد فقط على الأداء الهجومي.

وسبق ولفت أنطونيو نوسا أنظار أندية كرة القدم الإنجليزية، إذ فشل انتقاله إلى برينتفورد في يناير 2024.

اقرأ أيضًا:

أول تحرك من الزمالك لحل أزمة إيقاف القيد بعد التتويج بالدوري

