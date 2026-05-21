أشعل النار لإخفاء جريمته.. ضبط متهم بسرقة 3 سبائك ذهبية في الأقصر

كتب : محمد محروس

06:06 م 21/05/2026

قبض على متهم

تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر من إلقاء القبض على متهم بسرقة 3 سبائك ذهبية من داخل شقة سكنية بمنطقة نجع الخطباء بمدينة الأقصر، تُقدر قيمتها بنحو نصف مليون جنيه، مع استعادة كامل المسروقات.

وتلقى اللواء محمد الصاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الأقصر، إخطارًا من اللواء طه خاطر، مدير المباحث الجنائية بمديرية الأمن، يفيد بضبط المتهم «م.ط»، 33 عامًا، والمقيم بالمنطقة ذاتها محل الواقعة، وله معلومات جنائية سابقة في قضايا مخدرات وأسلحة بيضاء ونارية وفرض سيطرة ومشاجرات.

محاولة إشعال حريق لإخفاء الجريمة

وكشفت التحريات أن المتهم استولى على 3 سبائك ذهبية من داخل الشقة، ثم حاول إخفاء آثار الجريمة عبر تشغيل سخان خاص بإعداد «الفول» وتركه فوق إحدى قطع الأثاث، بهدف إشعال حريق داخل الشقة عقب مغادرته.

إلا أن مالك الشقة عاد في الوقت المناسب وتمكن من منع اندلاع الحريق، قبل أن يكتشف اختفاء السبائك الذهبية، ليتم فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالعقار، والتي كشفت هوية المتهم.

ضبط المتهم واستعادة المسروقات

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت مباحث قسم شرطة الأقصر، بقيادة المقدم أحمد ناصف رئيس المباحث، من تحديد مكان اختباء المتهم، بعدما حاول تغيير خط سيره والانتقال إلى محافظة أخرى، حيث جرى ضبطه وبحوزته المسروقات.

واعترف المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، وأرشد عن مكان السبائك الذهبية، التي تم استرجاعها بالكامل.

التحقيقات والقرارات القانونية

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات بإشراف المحامي العام لنيابات الأقصر، والتي قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد في الموعد القانوني.

