شاهد بالفيديو.. ولي العهد البريطاني يحتفل مع المحمدي بإنجاز أستون فيلا

كتب : هند عواد

12:54 م 21/05/2026

المحمدي يحتفل مع ولي العهد البريطاني

خطف أحمد المحمدي، نجم منتخب مصر السابق وسفير نادي أستون فيلا الحالي، الأنظار خلال تتويج الفريق بالدوري الأوروبي.

وتوج أستون فيلا بقيادة الإسباني أوناي إيمري، بالدوري الأوروبي بعد غياب 44 عاما، بعد الفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0.

وليد العهد البريطاني يحتفل مع المحمدي

ظهر الأمير ويليام ولى عهد بريطانيا، في مدرجات ملعب "بشكتاش بارك" بتركيا، رفقة أحمد المحمدي، واحتفل مع نجم منتخب مصر السابق بتتويج أستون فيلا باللقب.

ونشر الحساب الرسمي لشبكة "TNT"، عبر منصة التغريدات "إكس"، مقطع فيديو لأمير ولاية ويلز ويليام، وهو يحتفل مع انطلاق صافرة نهاية المباراة، قبل أن يعانق المحمدي.

وكتب الأمير ويليام: "ليلة رائعة، تهانينا الحارة لجميع اللاعبين والفريق والجهاز التدريبي وكل من له صلة بالنادي.. 44 عاماً منذ آخر فوز لنا بلقب أوروبي".

