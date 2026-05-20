مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"في قلبي للأبد".. أول تعليق من النني بعد فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب : محمد عبد الهادي

12:30 ص 20/05/2026
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال
  • عرض 8 صورة
    جماهير أرسنال

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

عبر النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال السابق، والجزيرة الإماراتي الحالي، عن سعادته بتتويج الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي.

تعليق النني علي فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب النني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لا أستطيع وصف مشاعري الآن كرة القدم دائمًا تعيد لمن يستمرون في الإيمان للمعجبين الذين استمروا في الإيمان".

وتابع: "أنتم تستحقون هذا، أرسنال؛ النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنتم تستحقون هذا".

وأختتم النني: "اللاعبون وكل شخص في النادي الذي جعله يحدث، أنتم تستحقون هذا، تهانينا لأفضل نادٍ في العالم".

اقرأ أيضًا:
تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك

"مشهد عبثي".. كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أرسنال محمد النني الدوري الإنجليزي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
زووم

يوسف الشريف يوجه رسالة لـ محمد صلاح في نهاية مشواره بالدوري الإنجليزي
بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
زووم

بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
رياضة محلية

حيرة بين الشناوي وشوبير.. مصدر يكشف تشكيل الأهلي الأقرب لمواجهة المصري
يصبحان بلا ناد.. لاعبان يرحلان عن الزمالك بعد الجولة الأخيرة
رياضة محلية

يصبحان بلا ناد.. لاعبان يرحلان عن الزمالك بعد الجولة الأخيرة
البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى
أخبار مصر

البابا تواضروس الثاني يهنئ شيخ الأزهر هاتفيًا بعيد الأضحى

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان