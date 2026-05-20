تجسس على 3 أندية.. تفاصيل استبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

"قد تكون بداية هيمنة".. أبو تريكة يعلق على فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

عبر النجم المصري محمد النني لاعب فريق أرسنال السابق، والجزيرة الإماراتي الحالي، عن سعادته بتتويج الجانرز بلقب الدوري الإنجليزي.

تعليق النني علي فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

كتب النني عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "لا أستطيع وصف مشاعري الآن كرة القدم دائمًا تعيد لمن يستمرون في الإيمان للمعجبين الذين استمروا في الإيمان".

وتابع: "أنتم تستحقون هذا، أرسنال؛ النادي الذي سيبقى في قلبي إلى الأبد، أنتم تستحقون هذا".

وأختتم النني: "اللاعبون وكل شخص في النادي الذي جعله يحدث، أنتم تستحقون هذا، تهانينا لأفضل نادٍ في العالم".

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك



"مشهد عبثي".. كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟



