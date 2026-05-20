نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول، صورًا جديدة له من داخل معقل الليفر بملعب الأنفيلد، وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام برينتفورد الأحد المقبل.

محمد صلاح يودع الآنفيلد رفقة بناته

ويستعد نجم منتخب مصر لخوض آخر مباراة له بقميص الريدز يوم الأحد المقبل، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

ليشارك الدولي المصري صورًا جديدة من ملعب الأنفيلد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، رفقة بناته مكة وكيان.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد المقبل الموافق، 24 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

اقرأ أيضًا:

"حلم اللقب".. توافد كبير من جماهير الأهلي على ستاد برج العرب لدعم الفريق أمام المصري

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري -فيديو وصور



