الدوري المصري

بيراميدز

1 1
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

1 0
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

0 1
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

قبل مباراته الأخيرة.. محمد صلاح يودع ملعب الأنفيلد رفقة عائلته (صور)

كتب : محمد عبد الهادي

07:10 م 20/05/2026 تعديل في 07:33 م
    محمد صلاح
نشر محمد صلاح نجم فريق ليفربول، صورًا جديدة له من داخل معقل الليفر بملعب الأنفيلد، وذلك قبل مباراته الأخيرة أمام برينتفورد الأحد المقبل.

محمد صلاح يودع الآنفيلد رفقة بناته

ويستعد نجم منتخب مصر لخوض آخر مباراة له بقميص الريدز يوم الأحد المقبل، بعدما أعلن في وقت سابق رحيله عن الفريق بنهاية الموسم.

ليشارك الدولي المصري صورًا جديدة من ملعب الأنفيلد، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، رفقة بناته مكة وكيان.

موعد مباراة ليفربول وبرينتفورد

من المقرر أن تقام مباراة ليفربول وبرينتفورد يوم الأحد المقبل الموافق، 24 مايو الجاري، ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدوري الإنجليزي.

وتنطلق صافرة اللقاء في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة.

توافد كبير من جماهير الأهلي على ستاد برج العرب لدعم الفريق أمام المصري

توافد جماهير الأهلي على استاد برج العرب لمواجهة المصري

التموين" تعلن بدء تداول السكر عبر البورصة السلعية - تفاصيل
5 أبراج بتعشق النكد في المناسبات.. هل أنت منهم؟
كريم محمود عبدالعزيز وبيومي فؤاد أحدثهم.. نجوم في مصيدة قضايا النفقة- صور
انخفاض سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية
تستقبله دور العرض يوم 17 يونيو.. طرح البرومو الرسمي لـ فيلم القصص
لحظة بلحظة.. الزمالك ضد سيراميكا كليوباترا.. 1-0
لحظة بلحظة.. الأهلي 1-0 المصري البورسعيدي
لحظة بلحظة.. متابعة مباراة بيراميدز وسموحة بمرحلة حسم الدوري (1-1)