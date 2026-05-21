برشلونة يحتفي ياستدعاء حمزة عبد الكريم لمنتخب مصر في المونديال

أول تعليق لـ نجيب ساويرس بعد تتويج أستون فيلا بالدوري الأوروبي

واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري

احتفى الحساب الرسمي لنادي برشلونة، باستدعاء حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب، لقائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته لكأس العالم 2026، والتي شهدت وجود حمزة عبد الكريم لاعب شباب برشلونة.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو،- إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلا

خط الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم

حساب برشلونة يحتفل بحمزة عبد الكريم

كتب الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر منصة التغريدات "إكس": "حمزة عبد الكريم، أول لاعب كروي مصري يشارك في كأس العالم".

🇪🇬 Hamza Abdelkarim, el primer culer egipcio que jugará un Mundial 👏 https://t.co/AXMXM7mjRM — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) May 21, 2026

اقرأ أيضًا:

ممدوح عباس يكشف تفاصيل استضافة محمد شحاتة: "روح أبوه ارتاحت"

هل يتخلص الأهلي من زيزو؟.. مصدر يكشف موقف العرض السعودي



