برشلونة يحتفي ياستدعاء حمزة عبد الكريم لمنتخب مصر في المونديال

كتب : هند عواد

02:00 م 21/05/2026
    حمزة عبد الكريم
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (10)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (1)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (2)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (6)
    هدف حمزة عبد الكريم مع برشلونة (12)
    حمزة عبد الكريم
    حمزة عبد الكريم (8)

احتفى الحساب الرسمي لنادي برشلونة، باستدعاء حمزة عبد الكريم، لاعب فريق الشباب، لقائمة منتخب مصر لكأس العالم 2026.

وأعلن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، قائمته لكأس العالم 2026، والتي شهدت وجود حمزة عبد الكريم لاعب شباب برشلونة.

قائمة منتخب مصر لكأس العالم

تضم قائمة منتخب مصر لكأس العالم كل من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي - مصطفي شوبير - المهدي سليمان - محمد علاء

خط الدفاع: محمد هاني - طارق علاء - حمدي فتحي - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - حسام عبد المجيد - محمد عبد المنعم - أحمد فتوح - كريم حافظ

خط الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - نبيل عماد دونجا - محمود صابر - أحمد سيد زيزو،- إمام عاشور - مصطفى عبد الرؤوف زيكو - محمود حسن تريزيجيه - إبراهيم عادل - هيثم حسن - محمد صلا

خط الهجوم: عمر مرموش - أقطاي عبد الله - حمزة عبد الكريم

حساب برشلونة يحتفل بحمزة عبد الكريم

كتب الحساب الرسمي لبرشلونة، عبر منصة التغريدات "إكس": "حمزة عبد الكريم، أول لاعب كروي مصري يشارك في كأس العالم".

"سي إن إن": إيران تُعيد بناء قدراتها العسكرية.. والضربات الأمريكية الإسرائيلية
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
واجه مصير الزمالك.. النصر السعودي على بعد خطوة من لقب الدوري
ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
بايرن ميونخ يحتفل بالدوري الألماني على طريقة جمهور الزمالك
