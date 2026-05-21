غزة (أ ش أ)

أكد الدكتور منذر الحايك، المتحدث باسم حركة "فتح"، أن أكثر من مليوني مواطن في قطاع غزة يستقبلون عيد الأضحى المبارك للعام الثالث على التوالي دون أضاحٍ، نتيجة استمرار الحرب والحصار الإسرائيلي ومنع إدخال المواشي ومستلزمات الإنتاج الزراعي إلى القطاع.

وقال الحايك، في تصريحات إعلامية اليوم الخميس، إن عيد الأضحى المبارك يحل هذا العام على قطاع غزة، فيما لا تزال الحرب والحصار يخيمان على تفاصيل الحياة اليومية، ليغيب مشهد الأضاحي للعام الثالث على التوالي، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي في التنصل من بنود وقف إطلاق النار وتشديد حصاره على القطاع.

وأوضح متحدث فتح، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي حرمت المئات من أبناء غزة، هذا العام من أداء فريضة الحج، مع استمرار القيود التي تحول دون سفرهم.

وأشار الحايك، إلى أن إسرائيل تتعمد من خلال هذه الإجراءات التعسفية، تضييق الخناق على الشعب في قطاع غزة سياسيًا وأمنيًا وعسكريًا لتنفيذ مخطط التهجير الذي فشل أمام موقف مصر الصلب و الحازم والحاسم تجاه التهجير القسري.

وأشار متحدث فتح، إلى أن أكثر من 80% من سكان القطاع يعيشون تحت خط الفقر بسبب الدمار الهائل الناجم عن حرب الإبادة التي طالت جميع مناحي الحياة.

وحذر الحايك، من تفاقم الأوضاع الإنسانية وتصاعد الضغوط مع منع الاحتلال إدخال المزيد من المساعدات الإنسانية خاصة مع قرب حلول عيد الاضحى المبارك والسماح فقط بإدخال اللحوم المجمدة التي تتخطى أسعارها إمكانيات المواطن الفلسطيني.