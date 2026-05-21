ليفربول يحتفي بمحمد صلاح بفيلم وثائقي قبل الوداع المرتقب

كتب : محمد عبد الهادي

06:21 م 21/05/2026
    بسمة بوسيل وأبنائها مع اللاعب محمد صلاح
    بسمة بوسيل وأبنائها مع اللاعب محمد صلاح
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (1)
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (2)
    حفل وداع مؤثر لمحمد صلاح
    محمد صلاح وجوردان هندرسون
    محمد صلاح (4)
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح
    محمد صلاح (1)

أعلن نادي ليفربول إنتاج فيلمين وثائقيين جديدين ضمن سلسلة "إل إف سي أوريجينالز"، احتفاءً بمسيرة الثنائي محمد صلاح وأندي روبرتسون، تزامنًا مع وداعهما المنتظر للفريق عقب مواجهة الأحد المقبل أمام برينتفورد على ملعب أنفيلد في ختام الموسم.

وأوضح ليفربول عبر موقعه الرسمي، أن محمد صلاح لعب دورًا محوريًا خلال 9 سنوات بقميص "الريدز"، بعدما ساهم في إعادة الفريق إلى منصات التتويج، بحصد لقبين للدوري الإنجليزي الممتاز، ودوري أبطال أوروبا، وكأس العالم للأندية، وكأس الاتحاد الإنجليزي، وكأس السوبر الأوروبي، بجانب لقبين في كأس الرابطة الإنجليزية.

ومن المقرر عرض الفيلم الوثائقي بعنوان «صلاح.. وداعًا للملك»، مساء غد الجمعة في الخامسة مساءً بتوقيت بريطانيا الصيفي، حيث يستعرض الإنجازات الاستثنائية التي حققها النجم المصري بقميص الرقم 11.

ويتضمن الفيلم مقابلة مطولة وحصرية مع محمد صلاح، جرى تصويرها داخل غرفة ملابس ملعب أنفيلد بعد تحويلها إلى مسرح للذكريات، ليستعيد خلالها أبرز أهدافه وأرقامه القياسية واللحظات الخالدة التي عاشها مع الفريق، إلى جانب حديثه عن مشاعره وتجربته الشخصية خلال الرحلة.

كما يظهر صلاح برفقة ابنتيه على أرضية ملعب أنفيلد، في مشاهد خاصة يستذكر خلالها أبرز اللحظات التاريخية التي شهدها الملعب، من المواقع نفسها التي صنعت تلك الذكريات.

