رفضت الدائرة "8" جنايات مستأنف الجيزة، برئاسة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع، استئناف 3 متهمين،وأيدت حكم السجن 3 سنوات في واقعة اتهامهم بهتك عرض طفل وتصويره في وضع مخل، في منطقة بولاق الدكرور.



ترأس هيئة الدائرة المستشار عبد الحميد كامل عبد السميع رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين أحمد حسن الشريف وحازم رسمي عبد المنعم ومصطفى عبد المنعم زين، وسكرتارية أحمد فتحي ومحمد السيد.



وأدانت محكمة جنايات الجيزة، في وقت سابق، برئاسة المستشار عنتر عبد الوهاب دولاتي، المتهمين الثلاثة، أولا؛ بمعاقبة المتهم الأول "ح.ع" بالسجن 3 سنوات عن الاتهام الأول والثاني (وهيأ مكانا لتعاطي وإحراز مخدر) فيما عاقبته بالحبس عامين عن اتهام الثالث هتك العرض، ثانيا؛ معاقبة المتهم الثاني "ا.م" بالحبس مع الشغل عامين.

حكم رادع على تصوير في وضع مخل

ثالثا؛ معاقبة المتهم الثالث بالحبس مع الشغل سنة واحدة عن الاتهام الرابع والخامس والسادس، فيما برأته المحكمة من الاتهام الثالث "هتك العرض" ومصادرة الهاتف المحمول ومحو مقاطع الفيديو.



ووجهت النيابة العامة في أوراق الدعوى رقم 8061 لسنة 2025 جنايات بولاق الدكرور، والمقيدة برقم 4791 لسنة 2024، للمتهمين "ح"، 18 سنة، عامل، و "أ" 16 سنة، ترزي، و "ع"، 16 سنة، عامل، تهمة هتك عرض الطفل "ب" الذي لم يتجاوز من العمر الـ 18 عامًا، بغير قوة أو تهديد في اليوم السادس من 6 أبريل الماضي.

هتك عرض طفل وإجباره على تعاطي مخدرات



وذكرت النيابة العامة، أن المتهم الأول "ح.ع" هيأ مكاناً لتعاطي المواد المخدرة، وقدم المخدرات لأطفال لم يبلغوا من العمر الـ 21 عامًا بمقابل مادي، كما أحرز بقصد التعاطي جوهراً مخدراً "أحد مشتقات الفينثيل أمين"، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.



وتابعت النيابة العامة، أن المتهم الثالث "ع.ح"، التقط بمحل الواقعة مقطعاً مرئياً للواقعة بأكملها، حيث تعدى على حرمة الحياة الخاصة للمجني عليه الطفل، و نقل بجهاز من الأجهزة هاتف محمول"مقطع مرئي للمجني عليه بمكان خاص بغير رضاه.

ونسبت النيابة العامة، للمتهم الثالث "ع.ح" تهمة تعمد مضايقة المجني عليه بإساءة استخدام أجهزة الاتصالات، وأنشأ واستخدم حساباً بقصد ارتكاب الجرائم موضوع الاتهامين السابقين.

واستمعت النيابة العامة استدلالا لأقوال المجني عليه الطفل "أ،ه"، وأكد أنه توجه إلى محل ارتكاب الواقعة رفقة المتهمين لتعاطي المواد المخدرة، وما أن تعاطى المادة المخدّرة طواعية تغيب عن الوعي واستيقظ مساء اليوم التالي فشاهد قاطني المنطقة ينظرون إليه باحتقار مستغربا تصرفهم إلى أن عرضوا عليه مقطع مرئي قام بتسجيله المتهم الثالث يظهر فيه، المتهمين وهم يمارسون معه أفعال منافية للآداب.

تعاطي وهتك عرض

وناقشت النيابة العامة والد المجني عليه، وأكد في تحقيقات القضية، أنه خلال خروجه للعمل على سيارة أجرة "ميكروباص"، تفاجئ بأحد الأشخاص يعرض عليه مقطع فيديو يظهر فيه نجله، وآخرين يهتكون عرضه، فتوجه برفقة نجله إلى قسم شرطة بولاق الدكرور وقام بتحرير محضر بالواقعة.

