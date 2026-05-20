مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

بيراميدز

- -
20:00

سموحة

الدوري المصري

الزمالك

- -
20:00

سيراميكا كليوباترا

الدوري المصري

المصري

- -
20:00

الأهلي

الدوري الأوروبي

فرايبورج

- -
22:00

أستون فيلا

الدوري السعودي

الخليج

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟

كتب : يوسف محمد

03:06 ص 20/05/2026
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح (4)
  • عرض 25 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (3)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح (2)
  • عرض 25 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (2)
  • عرض 25 صورة
    المحمدي ومحمد صلاح (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (2)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح مع أبناء تامر حسني (1)
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    محمد صلاح
  • عرض 25 صورة
    جيسوس مهاجم أرسنال
  • عرض 25 صورة
    دوامان لاعب أرسنال
  • عرض 25 صورة
    احتفال لاعبو أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي
  • عرض 25 صورة
    كاي هافرتز مهاجم أرسنال
  • عرض 25 صورة
    نوانيري لاعب أرسنال
  • عرض 25 صورة
    نجوم أرسنال يتوجون بلقب الدوري الإنجليزي (9)
  • عرض 25 صورة
    نجوم أرسنال يتوجون بلقب الدوري الإنجليزي (8)
  • عرض 25 صورة
    مادويكي لاعب أرسنال
  • عرض 25 صورة
    إيبريشي إيزي لاعب أرسنال
  • عرض 25 صورة
    مارتينلي جناح أرسنال
  • عرض 25 صورة
    ديكلان رايس نجم أرسنال
  • عرض 25 صورة
    نجوم أرسنال يتوجون بلقب الدوري الإنجليزي (7)
  • عرض 25 صورة
    أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026- الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل قرابة تسعة أشهر من الآن، توقع النجم المصري محمد صلاح تتويج فريق أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، وهو ما تحقق بعد تعادل مان سيتي مع بورنموث في الجولة 37 بالبريميرليج.

تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026

وضمن الجانرز التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة "البريميرليج" 2025-2026، بعد تعثر منافسه المباشر على اللقب فريق مان سيتي أمس أمام بورنموث.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مان سيتي أمام بورنموث أمس، مما منح أرسنال اللقب قبل خوض مباراته الختامية.

ماذا قال صلاح عن فرصة فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية، في شهر أغسطس من العام الماضي عند سؤاله عن من سيتوج باللقب: "أرسنال هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم الحالي، خاصة وأنهم يملكون فريقا متجانسا ويلعبون منذ 5 أو 6 سنوات".

وأضاف صلاح آنذاك: "أرتيتا متواجد مع الجانرز منذ عدة سنوات، وهو ما يمنح الفريق ميزة أكبر ويسهل الأمور بشكل كبير".

مستقبل صلاح مع ليفربول

يستعد النجم المصري محمد صلاح لمغادرة ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي 2025-2026، إذ أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

اقرأ أيضًا:

رحلة أرسنال إلى لقب الدوري الإنجليزي.. كيف بني أرتيتا مشروعه التاريخي؟

تجسس على 3 أندية.. تفاصيل استبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمد صلاح أرسنال الدوري الإنجليزي الممتاز2025-2026

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟
رياضة عربية وعالمية

لماذا توقع محمد صلاح تتويج أرسنال بالدوري الإنجليزي 2025-2026؟
رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
أخبار مصر

رئيس لجنة "الأحوال الشخصية": القانون يواجه ثغرات الزواج العرفي بالتوافق
تم تصويره في ٤ دول.. تفاصيل الفيلم الوثائقي "الشارخ..صخر الضاد"
سينما

تم تصويره في ٤ دول.. تفاصيل الفيلم الوثائقي "الشارخ..صخر الضاد"

استعدادًا لأداء فريضة الحج.. مغادرة آخر أفواج حجاج كفر الشيخ لمطار القاهرة-
أخبار المحافظات

استعدادًا لأداء فريضة الحج.. مغادرة آخر أفواج حجاج كفر الشيخ لمطار القاهرة-
بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان
زووم

بفستان لامع.. جورجينا رودريجيز تخطف الأنظار في مهرجان كان

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان