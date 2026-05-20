قبل قرابة تسعة أشهر من الآن، توقع النجم المصري محمد صلاح تتويج فريق أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي، وهو ما تحقق بعد تعادل مان سيتي مع بورنموث في الجولة 37 بالبريميرليج.

تتويج أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي 2025-2026

وضمن الجانرز التتويج بلقب النسخة الحالية من بطولة "البريميرليج" 2025-2026، بعد تعثر منافسه المباشر على اللقب فريق مان سيتي أمس أمام بورنموث.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مان سيتي أمام بورنموث أمس، مما منح أرسنال اللقب قبل خوض مباراته الختامية.

ماذا قال صلاح عن فرصة فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي؟

وقال صلاح في تصريحات عبر شبكة سكاي سبورتس البريطانية، في شهر أغسطس من العام الماضي عند سؤاله عن من سيتوج باللقب: "أرسنال هو المرشح الأوفر حظا للتتويج بلقب الدوري خلال الموسم الحالي، خاصة وأنهم يملكون فريقا متجانسا ويلعبون منذ 5 أو 6 سنوات".

وأضاف صلاح آنذاك: "أرتيتا متواجد مع الجانرز منذ عدة سنوات، وهو ما يمنح الفريق ميزة أكبر ويسهل الأمور بشكل كبير".

مستقبل صلاح مع ليفربول

يستعد النجم المصري محمد صلاح لمغادرة ليفربول عقب نهاية الموسم الحالي 2025-2026، إذ أعلن في وقت سابق رحيله عن الريدز بنهاية الموسم.

