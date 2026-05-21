إعلان

بوتين: الثالوث النووي ضامن لسيادة دولة اتحاد روسيا وبيلاروسيا

كتب : مصراوي

06:09 م 21/05/2026

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

موسكو (أ ش أ)

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إنه نظرًا للتوترات المتزايدة في العالم والتهديدات الجديدة يجب أن يكون الثالوث النووي بمثابة ضامن لسيادة دولة الاتحاد بين روسيا وبيلاروسيا.

وأضاف بوتين في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية، اليوم الخميس، "أنه في ظل تصاعد التوترات العالمية وظهور تهديدات ومخاطر جديدة، يجب أن يكون ثالوثنا النووي، كما كان دائمًا، ضامنًا موثوقًا لسيادة دولة الاتحاد الروسي البيلاروسي، بما يضمن حلّ قضايا الردع الاستراتيجي، والحفاظ على التكافؤ النووي وتوازن القوى على المستوى العالمي".

وأكد بوتين، أن المناورات النووية المشتركة بين روسيا وبيلاروسيا ستشمل تدريبات على إطلاق صواريخ باليستية وصواريخ كروز.

وتابع: "خلال المناورات النووية المشتركة، ستتدرب روسيا وبيلاروسيا على مجموعة واسعة من المهام".

وكان الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو قد أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن الجيشين البيلاروسي والروسي، يجريان تدريبات مشتركة كل ربع عام على استخدام الأسلحة النووية والدعم النووي.

هذا المحتوى من

Asha

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فلاديمير بوتين المناورات النووية الأسلحة النووية روسيا بيلاروسيا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود
شئون عربية و دولية

إسرائيل تعلن ترحيل جميع الناشطين الأجانب في أسطول الصمود
أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
شئون عربية و دولية

أم لخمسة أطفال.. فانيسا ترامب تعلن إصابتها بسرطان الثدي
لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
نصائح طبية

لماذا قد يشكل الإفراط في تناول البطيخ خطرا على مرضى الكلى؟
مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
اقتصاد

مدير وكالة الطاقة الدولية: أسواق النفط قد تدخل "المنطقة الحمراء"
هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"
حوادث وقضايا

هتك عرض وتصوير في وضع مخل .. الجنايات تعاقب المتهمين في واقعة "طفل بولاق"

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان