تجسس على 3 أندية.. تفاصيل استبعاد ساوثهامبتون من ملحق الصعود للدوري الإنجليزي

"في قلبي للأبد".. أول تعليق من النني بعد فوز أرسنال بالدوري الإنجليزي

"قد تكون بداية هيمنة".. أبو تريكة يعلق على فوز أرسنال بلقب الدوري الإنجليزي

ملئت جماهير فريق أرسنال الشوارع مساء اليوم الثلاثاء، احتفالًا بفوز الفريق بالدوري الإنجليزي رسميًا بعد غياب 22 عامًا عن خزائن الجانرز.

وتواجدت الجماهير في محيط ملعب "الإمارات"، معقل فريق أرسنال، وسط احتفالات صاخبة وألعاب نارية، احتفالًا بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي.

وجاء تتويج أرسنال الليلة عقب تعثر فريق مانشستر سيتي وتعادله أمام بورنموث بنتيجة 1-1 في الجولة الـ 37 من الدوري الإنجليزي.

بهذا التعادل، وسع الفارق بين مانشستر سيتي وأرسنال لـ 5 نقاط، ومع تبقي جولة وحيدة، حسم الدوري رسميًا لصالح الجانرز.

اقرأ أيضًا:

تفاصيل جلسة أبو العينين مع لاعبي سيراميكا قبل موقعة الزمالك



"مشهد عبثي".. كيف تناولت قناة الأهلي أزمة تذاكر الزمالك وسيراميكا؟



