موسم جبر الخواطر.. وليد فراج يعلق على فوز الزمالك وأرسنال بالدوري

كتب : هند عواد

01:21 م 21/05/2026
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (13)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (17)
    احتفال الزمالك وجماهير ببطولة الدوري المصري الممتاز (18)
    أرسنال يتوج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز 2025-2026- الصورة مولدة بالذكاء الاصطناعي
    جماهير أرسنال
    جماهير أرسنال

علق الإعلامي السعودي وليد فراج، على تتويج الزمالك بلقب الدوري المصري الممتاز وأرسنال بالدوري الإنجليزي، مشيرا إلى أنه موسم "جبر الخواطر".

وتوج الزمالك بلقب الدوري المصري للمرة الـ15 في تاريخه، بعد الفوز على سيراميكا كليوباترا بهدف نظيف، وتصدر ترتيب الدوري بـ56 نقطة.

تعليق مثير من وليد فراج

قال وليد فراج، في تصريحات عبر برنامجه: "الأرسنال والزمالك، هذا موسم جبر الخواطر، السنة هذه بها علامات عندما تربطها ببعض تشعر أن الأقدار تذهب إلى مكان، هناك أندية لديها حظ غريب وجمهورهم بعاني من ضغوط ودائما لا تسير الأمر معهم بشكل صحيح".

وأضاف: "أرسنال توج بالدوري الإنجليزي بعد 22 عاما، تخيل 22 عاما تسمع جملة حظ أوفر، وتنتقل من إنجلترا إلى مصر، والزمالك يتوج بالدوري بعد غياب 3 سنوات، تخيل أن الأهلي كاتم عليه الأهلي ويطلع بيراميدز يريد المنافسة، اليوم الله جبر بخاطر محبي الزمالك".

واختتم: "الزمالك حقق بطولة الدوري بكل جدارة واستحقاق، باقي تكمل بالثالث وهو النصر، تخيل النصر يفوز اليوم على ضمك ويتوج بالدوري السعودي وهذا هو المتوقع، آخر دوري للنصر كان من 6 سنوات في 2019".

