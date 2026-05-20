علق النجم المصري محمد أبو تريكة، على تتويج آرسنال بلقب الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالي 2025-2026، بعد تعثر فريق مان سيتي أمس أمام بورنموث أمس.

وكان التعادل الإيجابي بهدف لمثله حسم نتيجة مباراة مان سيتي أمس أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي، وهو ما منح أرسنال فرصة التتويج بلقب الدوري بشكل رسمي، بعد غياب 22 عاما.

تصريحات محمد أبو تريكة بعد فوز أرسنال بالدوري

قال أبو تريكة في تصريحات، عبر قناة "بي إن سبورتس": "ما فعله أرسنال والفوز بالدوري إعجاز، وبطولة مستحقة لأرسنال، خاصة بعد الموسم الكبير الذي قدمه الفريق طوال الموسم".

وأضاف: "أرسنال كان هو الفريق الأكثر استقرار طوال الموسم، والفوز هو تتويج لمشروع أرتيتا مع أرسنال وسيكون دفعة قوية للجيل الحالي من لاعبي الجانرز، ربما تكون بداية لسيطرة وهيمنة الفريق على اللقب خلال السنوات المقبلة، خاصة بعد رحيل جوارديولا عن السيتي، لأن المنافسة ستكون مفتوحة بشكل كبير".

واختتم أبو تريكة تصريحاته: "إذا تمكن أرسنال من التتويج بلقب دوري الأبطال، سيدخل التاريخ، خاصة وأن الفريق هذا الجيل من لاعبي الفريق صبروا كثيرا حتى تمكنوا من حصد هذا اللقب".

موعد مباراة نهائي دوري أبطال أوروبا

وسيكون فريق أرسنال على موعد مع مباراة في غاية الأهمية، يوم 30 مايو من الشهر الجاري، حينما يقابل نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر إقامة المباراة يوم 30 مايو الجاري، في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، على ملعب "بوشكاش أرينا" في العاصمة المجرية بودابست.

