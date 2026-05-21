الدوري السعودي

نادي نيوم

21:00

الاتفـــــاق

الفيحاء

21:00

الهلال

الدوري المصري

وادي دجلة

20:00

زد

"ابن مصر أهو".. كيف أعاد ناصف ساويرس أمجاد أستون فيلا الأوروبية؟

كتب : هند عواد

03:02 م 21/05/2026
    ناصف ساويرس
    ناصف ساويرس (مصري) - أستون فيلا (1)
    ناصف ساويرس (مصري) - أستون فيلا (2)
    رجل الأعمال ناصف ساويرس
    ناصف ساويرس وأوناي إيمري
    ناصف ساويرس
    رجل الاعمال المصري ناصف ساويرس

"ابن مصر أهو.. ناصف ساويرس أهو".. هكذا احتفل الحساب الرسمي لنادي أستون فيلا على منصة التغريدات "إكس"، بمالك النادي رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس.

وحقق نادي أستون فيلا إنجازا تاريخيا، بالتتويج بالدوري الأوروبي بالفوز على فرايبورج الألماني بنتيجة 3-0، بعد غياب 44 عاما عن الألقاب الأوروبية، منذ تحقيقه لدوري أبطال أوروبا في 1982.

أستون فيلا تحت قيادة ناصف ساويرس

رسخ أستون فيلا نفسه كأحد أعرق الأندية الإنجليزية، فكان أحد ثلاثة فرق أسست بطولة الدوري الإنجليزي عام 1888، ومن ثم الدوري الإنجليزي الممتاز عام 1992، وحافظ الفريق على وجوده في البطولة حتى عام 2016.

وخلال عامي 2012 و 2016 من أزمة مالية وتفادى الهبوط في موسم 2014-2025، لكنه في الموسم الثاني هبط إلى "التشامبيونشيب"، وبعد هبوطه استحوذ الملياردير الصيني توني تشيا عليه، لكن الفريق فشل في العودة للبريميرليج مرة أخرى.

حتى عام 2018، عندما استحوذ رجل الأعمال المصري ناصف ساويرس وويس إيدينز على 55% من النادي، ومعها عاد من جديد إلى الدوري الإنجليزي، وبعدها قامت المجموعة بالاستحواذ على النادي كامل.

وفي موسم 2023-2024، حقق الفريق إنجازا تاريخيا بالتأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب 41 عاما، واحتل الفريق المركز الرابع وقتها.

وفي الموسم التالي من البطولة، وصلوا إلى ربع النهائي، قبل أن يخرج بصعوبة من باريس سان جيرمان، بطل تلك النسخة، بنتيجة 5-4 في المباراتين.

ما الحالات التي تؤدي إلى وقف بطاقة التموين؟.. الوزارة توضح
"الداخلية" تكشف تفاصيل فيديو آية شعيب ومُدرس الشرقية
330 مليار قدم غاز و10 ملايين برميل.. كشف ضخم لعجيبة للبترول
"الوطنية للإعلام" تتابع الحالة الصحية للمخرج علي الغزولي
ليلى علوي تخطف الأنظار بإطلالة كاجوال على هامش مهرجان "كان"
