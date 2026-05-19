يلاقي فريق مان سيتي الإنجليزي اليوم نظيره بورنموث اليوم الثلاثاء، في إطار منافسات بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة اليوم الثلاثاء، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الـ37 بالدوري الإنجليزي "البريميرليج".

ويسعى النجم المصري عمر مرموش لاعب مان سيتي، لمواصلة مستوياته المميزة الذي يقدمها مع الفريق خلال الفترة الماضية.

ماذا قدم عمر مرموش في مبارياته أمام بورنموث؟

ومباراة اليوم بين مان سيتي وبورنموث، هي المباراة الرابعة التي يخوضها النجم المصري عمر مرموش أمام بورنموث، حيث سبق له خوض 3 لقاءات من قبل أمام الفريق الإنجليزي.

ولم يتلق مرموش أي هزيمة في أي مواجهة خاضها أمام بورنموث من قبل، حيث تمكن من تحقيق الفوز في المباريات الثلاث التي خاضها أمام بورنموث.

وسجل مرموش في مرمى بورنموث خلال 3 مباريات سابقة، هدفين ولم يقدم أي تمريرة حاسمة.

ترتيب مان سيتي وبورنموث في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق مان سيتي حاليا المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، برصيد 77 نقطة جمعهم من 36 مباراة بالمسابقة.

وفي المقابل يحتل فريق بورنموث المركز السادس في جدول الترتيب، برصيد 55 نقطة جمعهم من نفس عدد المباريات.

