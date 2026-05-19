قررت الدائرة الأولى إرهاب المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، اليوم تأجيل إعادة إجراءات محاكمة متهمين في اتهامهما مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 43150 لسنة 2015 مدينة نصر، في القضية المعروفة بـ"فض اعتصام رابعة"، لجلسة 19 يوليو.

اتهامات النيابة العامة

وأسندت النيابة العامة للمتهمين اتهامات من بينها تدبير تجمهر مسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة "ميدان هشام بركات حاليا".

كما وجه للمتهمين اتهامات تتعلق بقطع الطرق، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، والقتل العمد مع سبق الإصرار للمواطنين.

