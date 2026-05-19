تتواصل منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهتين قويتين تحملان أهمية كبيرة في صراع القمة و المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، إلى جانب معركة البقاء في المسابقة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري، فيما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة. ويترقب الجانرز نتيجة مواجهة السيتي أمام بورنموث، إذ إن تعثر الفريق السماوي قد يقرب أرسنال من حسم اللقب رسميًا.

وفي المباراة الثانية، يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبر في ديربي لندني مرتقب، يسعى خلاله البلوز إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة لتعزيز موقفه في المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي أمام بورنموث – الساعة 9:30 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1.

تشيلسي أمام توتنهام – الساعة 10:15 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 2.



