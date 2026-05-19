الدوري الإنجليزي

بورنموث

21:30

مانشستر سيتي

الدوري الإنجليزي

تشيلسي

22:15

توتنهام هوتسبر

صدامان في البريميرليج.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

كتب : محمد الميموني

11:01 ص 19/05/2026
تتواصل منافسات الجولة الـ37 وقبل الأخيرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2025-2026، اليوم الثلاثاء، بإقامة مواجهتين قويتين تحملان أهمية كبيرة في صراع القمة و المراكز المؤهلة للمسابقات الأوروبية، إلى جانب معركة البقاء في المسابقة.

ويحل مانشستر سيتي ضيفًا على بورنموث في مواجهة يسعى خلالها الفريق السماوي إلى تحقيق الفوز ومواصلة الضغط في سباق المنافسة على لقب الدوري، فيما يأمل أصحاب الأرض في تحقيق نتيجة إيجابية أمام أحد أبرز فرق المسابقة.

ويتصدر أرسنال جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 82 نقطة، متقدمًا على مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني برصيد 77 نقطة. ويترقب الجانرز نتيجة مواجهة السيتي أمام بورنموث، إذ إن تعثر الفريق السماوي قد يقرب أرسنال من حسم اللقب رسميًا.

وفي المباراة الثانية، يستضيف تشيلسي نظيره توتنهام هوتسبر في ديربي لندني مرتقب، يسعى خلاله البلوز إلى تحسين موقعه في جدول الترتيب، بينما يبحث توتنهام عن تحقيق الفوز وحصد ثلاث نقاط مهمة لتعزيز موقفه في المسابقة.

مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

مانشستر سيتي أمام بورنموث – الساعة 9:30 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 1.
تشيلسي أمام توتنهام – الساعة 10:15 مساءً – عبر قناة beIN Sports HD 2.


الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات اليوم الجولة الـ37

الطماطم بـ62 جنيهًا.. محمد علي خير: اللي يحتاجه البيت يحرم تصديره
فيلم Michael يعود لصدارة شباك التذاكر العالمي
نتنياهو يناقش استئناف الحرب مع إيران خلال اجتماع جديد للكابينت
تأكيدًا لمصراوي.. محافظة القاهرة توضح موقف توصيل المرافق لأصحاب نموذج 10
وزير الخارجية يبحث في لندن العلاقات الثنائية وملفات المنطقة
