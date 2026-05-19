أنجولا الأكثر مشاركة.. ماذا قدم منافسو منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا؟

كتب : محمد الميموني

05:10 م 19/05/2026

منتخب مصر الأول

أسفرت قرعة تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027، التي أُجريت اليوم الثلاثاء، عن وقوع منتخب مصر في المجموعة الثانية إلى جانب منتخبات أنجولا ومالاوي وجنوب السودان.

ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى نهائيات البطولة القارية، ما يجعل المنافسة قوية بين المنتخبات الأربعة من أجل حجز بطاقتي التأهل.

ماذا قدم منافسو منتخب مصر في كأس أمم أفريقيا؟

يعد منتخب أنجولا الأكثر خبرة بين منافسي منتخب مصر في المجموعة، إذ سبق له المشاركة في 10 نسخ من كأس الأمم الأفريقية، وهو الأكثر ظهورًا في البطولة بين منتخبات المجموعة.

وحقق المنتخب الأنجولي أفضل نتائجه بالوصول إلى الدور ربع النهائي في ثلاث مناسبات أعوام 2008 و2010 و2023، بينما ودع البطولة من دور المجموعات في مشاركاته الأخرى أعوام 1996 و1998 و2006 و2012 و2013 و2019 و2025.

أما منتخب مالاوي، فقد شارك في نهائيات كأس الأمم الأفريقية 3 مرات سابقة، حيث خرج من دور المجموعات في نسختي 1984 و2010، فيما حقق أفضل إنجاز له بالتأهل إلى دور الـ16 في نسخة 2021 قبل مغادرة المنافسات.

في المقابل، لم يسبق لمنتخب جنوب السودان التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية منذ انضمامه إلى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رغم مشاركته في التصفيات خلال النسخ الست الأخيرة، لكنه لم ينجح في حجز بطاقة العبور إلى النهائيات.

مجموعة مصر في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027

مصر
أنجولا
مالاوي
جنوب السودان

ويسعى منتخب مصر إلى مواصلة حضوره القاري المنتظم والتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027، مستفيدًا من خبراته الكبيرة وتاريخه الحافل في البطولة التي يحمل الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بها.

هل ينضم لبيراميدز؟.. مصدر يكشف الوجهة المقبلة لمصطفى محمد
