مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

اتحاد العاصمة

كأس الاتحاد الإنجليزي

تشيلسي

- -
17:00

مانشستر سيتي

الدوري الألماني

بايرن ميونيخ

- -
16:30

كولن

على خطى لامين يامال.. لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين

كتب : هند عواد

01:46 م 16/05/2026
    ساشا بوي لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين (3)
    ساشا بوي لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين (2)
    ساشا بوي لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين (1)

سار الفرنسي ساشا بوي، لاعب جلطة سراي التركي، على خطى الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بالاحتفال بالعلم الفلسطيني.

وكان لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال الاحتفال في حافلة مكشوفة، بتتويج برشلونة بالدوري الإسباني.

لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين

نشر الحساب الرسمي لجلطة سراي، على منصبة التغريدات، مقطع فيديو لاحتفالات لاعبيه بلقب الدوري، وظهر الفرنسي ساشا بوي الظهير الأيسر السابق لبايرن ميونخ الألماني، وهو يحمل علم فلسطين.

وأقام جلطة سراي احتفالية في معقله "رامس بارك"، وذلك بالتتويج باللقب الرابع في مسيرته، بحضور 54,527 مشجعا.

ياسمين صبري تنشر صورًا من مهرجان كان السينمائي.. والجمهور: قمر العالم
ياسمين صبري تنشر صورًا من مهرجان كان السينمائي.. والجمهور: قمر العالم
