سار الفرنسي ساشا بوي، لاعب جلطة سراي التركي، على خطى الإسباني لامين يامال، لاعب برشلونة، بالاحتفال بالعلم الفلسطيني.

وكان لامين يامال رفع العلم الفلسطيني خلال الاحتفال في حافلة مكشوفة، بتتويج برشلونة بالدوري الإسباني.

لاعب جلطة سراي يحتفل بعلم فلسطين

نشر الحساب الرسمي لجلطة سراي، على منصبة التغريدات، مقطع فيديو لاحتفالات لاعبيه بلقب الدوري، وظهر الفرنسي ساشا بوي الظهير الأيسر السابق لبايرن ميونخ الألماني، وهو يحمل علم فلسطين.

النجم الفرنسي ساشا بوي يدخل مسرح الاحتفال بالعلم الفلسطيني 🇵🇸👏

وأقام جلطة سراي احتفالية في معقله "رامس بارك"، وذلك بالتتويج باللقب الرابع في مسيرته، بحضور 54,527 مشجعا.

