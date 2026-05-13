الاعتداء على نجم آرسنال السابق في مقهى بتركيا (صور)

كتب : نهي خورشيد

07:46 م 13/05/2026
    لوكاس توريرا
    توريرا

تعرض النجم الأوروجوياني لوكاس توريرا لاعب آرسنال السابق وجلطة سراي الحالي، مساء اليوم الثلاثاء لاعتداء خارج أحد مقاهي منطقة بي أوجلو بمدينة إسطنبول.


تفاصيل واقعة لاعب آرسنال


وبحسب التقارير الصحفية فإن توريرا كان يلتقط الصور مع الجماهير ليتفاجئ بشخص يقترب منه ويوجه له لكمة قوية.


وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن المشتبه به كان خطط للاعتداء مسبقاً، إذ كان ينتظره خارج مركز التسوق حتى وصوله، مضيفة أن أحد أصدقاء توريرا وسائقه الشخصي تدخلا سريعاً لإنقاذه.


وأظهرت اللقطات المصورة التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، تعرض المشتبه به للركل أثناء وجوده على الأرض قبل أن يحاول الهرب من المكان.


إفادة نجم آرسنال السابق عن الحادث


وقال توريرا في إفادته للشرطة والتي نقلتها شبكة "سي إن إن تورك":"اقترب مني رجل وطلب التقاط صورة معي، وبعد أن التقطنا الصورة رأيت شخصاً آخر يقترب مني وظننت أنه يريد صورة أيضاً لكنه بعدما اقترب مني وجه لكمة إلى الجانب الأيسر من رأسي، ولم أفهم ما الذي يحدث".


وأضاف:"حاولت الدفاع عن نفسي بينما تدخل سائقي وأحد أصدقائي لمساعدتي وإبعاد الشخص عن المكان وبعد أن تم الفصل بيننا، استقل المعتدي سيارة أجرة وحاول الهروب".


وتابع اللاعب الأوروجوياني:"لا أعرف لماذا فعل ذلك، فأنا لم أره من قبل بعد الحادث ذهبت إلى المستشفى لإجراء فحوصات طبية، وأعاني من صداع بسبب ما حدث، وتقدمت بشكوى رسمية وأطالب باتخاذ الإجراءات القانونية ضد الشخص الذي اعتدى على وتسبب في إصابتي".


وأكدت الشرطة التركية أن المشتبه به سيعرض على المحكمة غداً الأربعاء.


والجدير بالذكر أن توريرا انضم إلى صفوف جلطة سراي قادماً من آرسنال عام 2022، وساهم في تتويج الفريق التركي بأربعة ألقاب دوري إلى جانب الفوز بكأس تركيا وكأس السوبر التركي.

قبل نهائي الكونفدرالية.. فيفا يوقع عقوبة إيقاف قيد على الزمالك
